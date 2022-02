UNCATEGORIZED haunebu7 22:07

Zwei angesehene Wissenschaftler aus Deutschland, Sucharit Bhakdi, MD und Arne Burkhardt, MD, veröffentlichten ein Bombenpapier mit dem Titel „Über COVID-Impfstoffe: Warum sie nicht wirken können, und unwiderlegbare Beweise für ihre ursächliche Rolle bei Todesfällen nach der Impfung “. Die Ergebnisse wurden am 10. Dezember auf einem interdisziplinären Symposium vorgestellt, auf dem Forscher die Sicherheit und Wirksamkeit der neuen Impfstoffe diskutierten.

Die Studie untersuchte fünfzehn geimpfte Patienten (im Alter von 28 bis 95 Jahren), die innerhalb von sieben Tagen bis zu sechs Monaten nach Erhalt eines experimentellen Covid-Impfstoffs starben. Die Impfstoffe haben ihr Leben nicht gerettet. Tatsächlich litten vierzehn der verstorbenen geimpften Patienten an umfangreichen Autoimmunschäden in verschiedenen lebenswichtigen Organen. Nach der Einnahme der Spike-Protein-mRNA hatten sich ihre Antikörper und T-Lymphozyten gegen sie gewandt und ihre lebenswichtigen Organe angegriffen.

Spike-Protein-mRNA verursacht Autoimmunattacken in lebenswichtigen Organen

Da Gerichtsmediziner nicht ausreichend geschult sind, um Impfstoffe mit verschiedenen Todesursachen in Verbindung zu bringen, wurde ursprünglich festgestellt, dass die meisten Todesfälle durch „arrhythmogene Herzinsuffizienz“ verursacht wurden. Die meisten Patienten (elf) wurden nie ins Krankenhaus eingeliefert. Sie starben entweder zu Hause, auf der Straße, bei der Arbeit, in ihrem Auto oder in einer häuslichen Pflegeeinrichtung. Vier der Patienten wurden länger als zwei Tage auf der Intensivstation behandelt. Daher kam das Papier zu dem Schluss, dass medizinische Eingriffe „die Obduktionsbefunde wahrscheinlich nicht wesentlich beeinflusst haben“.

Nachdem die Impfstoff-mRNA Spike-Proteine ​​in den Zellen kodiert, wird diese genetische Information in den Ribosomen übersetzt, um ein fremdes Toxinprotein in Massenproduktion zu produzieren. Indem die natürliche Proteinsynthese der Zelle untergraben wird, programmiert die Impfstofftechnologie das Immunsystem neu, um fremde Proteine ​​zu bekämpfen, die von den körpereigenen Zellen gewaltsam erzeugt wurden. Die auf das Immunsystem reagierenden Zellen können die gesunden Zellen, Gewebe und Organe des Körpers als Bedrohung ansehen. Wenn gesunde Zellen plötzlich fremde Spike-Proteine ​​erzeugen, können immunreaktive Zellen die gesunden Zellen als Bedrohung für den Körper als Ganzes ansehen. Dies könnte eine außer Kontrolle geratene Autoimmunreaktion auslösen, einen Prozess der Selbstzerstörung.

Covid-Impfstoffe trainieren IgG-Antikörper und T-Lymphozyten, um auf die körpereigenen Organe abzuzielen

Jede Zelle, die von Spike-Protein-mRNA durchdrungen und neu programmiert wird, könnte schließlich von körpereigenen IgG-Antikörpern und zytotoxischen T-Lymphozyten angegriffen werden. Schließlich sollen die T-Lymphozyten den Körper vor Krebszellen und von Krankheitserregern befallenen Zellen schützen. Dieser Immunprozess kann in jedem Organ stattfinden.

Bei 14 von 15 Autopsien griff das Immunsystem das Herz der Person an. In 13 Fällen griff das Immunsystem die Lunge der Person an. Leber, Gehirn, Speicheldrüse und Schilddrüse wurden jeweils in zwei Fällen befallen. Jeder Verstorbene zeigte ähnliche entzündliche pathologische Anzeichen in seinem Gewebe, insbesondere beim Absterben kleiner Blutgefäße. Der wichtigste Beweis war eine hohe Konzentration von Killer-T-Lymphozyten in Blutgefäßen und dem sie umgebenden Gewebe.

„Ihr Herzmuskel, Ihre Leber und Ihre Lunge beginnen, diese verdammten [Spike]-Proteine ​​zu produzieren, [und dann] gehen Ihre Killer-Lymphozyten dorthin … und zerstören Ihr Herz, Ihre Lunge, Ihre Leber“, warnte Dr. Bhakdi. Die Beweise für den „immunologischen Selbstangriff sind ohne Präzedenzfall“, schrieben die Ärzte. „Da die Impfung der einzige gemeinsame Nenner aller Fälle war, kann es keinen Zweifel geben, dass sie bei diesen Verstorbenen der Auslöser der Selbstzerstörung war.“ Sie warnen davor, dass mehr Menschen ähnliche unerwünschte Ereignisse erleiden werden, wenn zusätzliche Auffrischungsimpfungen genehmigt werden.

Die Impfstoffe dringen auch in die Lymphknoten ein und bringen diesen Zellen bei, Spike-Proteine ​​anstelle von weißen Blutkörperchen zu produzieren. Dies kann dazu führen, dass die T-Lymphozyten eine der kritischen Immunabwehr des Körpers angreifen. Menschen, die geimpft wurden, sind anfälliger für verschiedene Infektionen viralen und bakteriellen Ursprungs, da eine Facette ihres Immunsystems darauf trainiert wird, andere Facetten des Immunsystems zu schädigen. Diese Beweise haben einen Arzt, Dr. Peter McCullough, dazu veranlasst, Covid-Impfstoffe zur „ gefährlichsten Einführung biologischer Arzneimittel in der Geschichte der Menschheit“ zu erklären. Sind die Covid-Impfstoffe Teil einer Entvölkerungsagenda ?

original: https://newstarget.com/2022-01-03-vaccinated-people-dying-from-autoimmune-attacks-against-own-organs.html