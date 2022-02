UNCATEGORIZED haunebu7 15:09

Wenn alles gut geht, wird die als UNITED STATES OF AMERICA Corporation bekannte satanische parasitäre Einheit bankrott gehen und diese Woche implodieren. Wenn das passiert, dann wird ein Dominoeffekt dazu führen, dass die erpressten, bestochenen und einer Gehirnwäsche unterzogenen Dummköpfe, die sich in anderen G7-Ländern als Führer ausgeben, entfernt werden. Der US-Konzern hat am 31. Januar eine externe Zahlungsfrist verpasst. Sie hatten bis zu dieser Woche Zeit, um das Geld aufzubringen oder von dem geliehenen Geld abgeschnitten zu werden, das sie benötigen, um im Geschäft zu bleiben.

Wir bitten die überwiegend asiatischen Gläubiger, ihnen bitte keine weiteren Mittel zu gewähren und diese Hauptquelle des Bösen der Welt sterben zu lassen. Die White Hats versprechen, nach der Implosion einzurücken, um die Demokratie, die Pressefreiheit und eine kompetente wirtschaftliche/soziale/ökologische Verantwortung wiederherzustellen.

Natürlich versuchen die khazarische Mafia und ihre politischen Sklaven hysterisch, dies zu verhindern, indem sie den Dritten Weltkrieg in der Ukraine beginnen. Es ist wie ein Schuljunge, der versucht, seine Schule in die Luft zu sprengen, um einer Prüfung zu entgehen, von der er weiß, dass er durchfallen wird.

Ok, lassen Sie uns damit beginnen, die Zeichen zu betrachten, dass die US-Unternehmensregierung implodiert. Die größten Signale kommen von den Finanzmärkten, wo Insider zu den Ausgängen eilen.

Die folgende Grafik zeigt den mit Abstand größten Ausverkauf an den Aktienmärkten seit mindestens einem Jahrzehnt.

Das Gleiche passiert am US-Treasury-Markt, wo die Preise seit 1973 und wahrscheinlich jemals am stärksten implodiert sind.

Jeder langjährige Marktbeobachter weiß, dass normalerweise, wenn Aktien steigen, Anleihen fallen und umgekehrt, wenn beide zusammenbrechen, es ein Black-Swan-Ereignis ist.

Das Jammern der falschen Biden-Regierung, dass „China die versprochenen 200 Milliarden Dollar pro Jahr nicht von uns gekauft hat“, ist eine schwache Entschuldigung. Die chinesische Antwort, es gäbe nichts zu kaufen, weil die US-Wirtschaft ausgehöhlt wurde und nichts zu verkaufen hat, außer Waffen (die sie sich weigern, an China zu verkaufen) und Mais (das Ausgangsmaterial für ihre Schafe).

Auch wenn die US-Corporation wieder einmal einen schmutzigen Trick anwendet, um die Konkurs-Kanne auf die Straße zu treten, rebellieren die Menschen offen gegen ihre korrupten und inkompetenten Machthaber.

Wir stellen zum Beispiel eine wachsende Rebellion der kanadischen Basisarmee gegen ihre kompromittierten Oberbefehlshaber fest.

https://www.redvoicemedia.com/video/2022/02/canadian-police-officer-has-an-urgent-message-for-fellow-officers-its-time/

Uns wurde dieses Zitat über die Situation bezüglich Trudeau von einer Mossad-Quelle zugeschickt, und obwohl wir nicht wissen, wer es gesagt hat, lohnt es sich, es weiterzugeben:

Es ist nicht Trudeaus Wahl, zurückzutreten oder zu versuchen zu bleiben. Das ist die Entscheidung des Weltwirtschaftsforums (WEF). Dies ist eine kritische Entscheidung, die die ganze Welt betreffen wird. Dies ist nicht nur ein Kampf um Kanada, es ist ein Kampf um die Welt. Dies ist der erste Dominostein der Korruption, und wenn er fällt, scheitert der gesamte Plan des WEF, weil alle korrupten Dominosteine ​​fallen werden, wenn sie aus der Macht gedrängt werden. Sie an der Macht zu lassen, ist einfach eine kurze Verschnaufpause für das Volk.

Ehrlich gesagt kann es sich das WEF nicht leisten, dass Trudeau zurücktritt. Wenn er fällt, fällt Biden, Australien fällt, Neuseeland fällt und ganz Europa fällt. Dann schließt sich der Rest der Welt an.

Die vernünftige Welt ist verrückt, Ottawa nicht zu dem Hügel zu machen, auf dem sie sterben werden, und nicht aufzugeben. Es ist eine unerwartete Gelegenheit. Wahrscheinlich eine Gelegenheit, die nicht wiederkommen wird.

Die Trucker sind wirklich die Volksarmee. Wo sonst könnten Sie schnell eine so starke, jüngere Armee zusammenstellen, um möglicherweise der globalistischen Tyrannei-Armee entgegenzutreten? Es ist eine Armee, der sich alle anderen anschließen und hinter die sie sich stellen können. Die Hälfte der globalistischen Tyrannei-Armee wird sie verlassen und sich den Truckern anschließen, wenn sie in Ottawa erfolgreich zu sein scheinen.

Trucker können dies gewinnen, aber es braucht die Unterstützung aller. Es gibt ein Zeitfenster, das nicht ewig offen bleiben wird. Die Zeit ist nicht auf unserer Seite.

Das WEF wird nicht kampflos gehen oder große Angst haben, von dieser weltweiten Bewegung zerschlagen zu werden. Selbst dann werden die WEF-Mitglieder große Angst haben, wie Mussolini auf dem Mailänder Platz zu enden, und werden darum kämpfen, dies zu vermeiden.

Ich denke, die Leute unterschätzen die allgemeine Bedeutung von Ottawa und die Schwierigkeit, Trudeau zu überwinden. Er und das WEF können es sich einfach nicht leisten zu verlieren. Ich fürchte auch, dass es sich die Völker der Welt nicht leisten können, in Ottawa zu verlieren. Es wird wahrscheinlich die letzte Schlacht des Volkes sein, wenn sie Ottawa verlieren.

Ich stimme nicht zu, dass es hier nur um eine gewaltfreie Konfrontation geht. Ich glaube nicht, dass das WEF wegen eines langwierigen gewaltlosen Protests von ein paar tausend Truckern zusammenbrechen wird. Sie arbeiten seit 100 Jahren an diesem Tyrannei-Plan. Ich denke, sie werden nur zusammenbrechen, wenn sie deutlich schwächer als die Volksarmee sind. Ob es sich um gewaltfreie oder gewalttätige Konfrontation handelt, denn jeder Weg zum Erfolg erfordert große Kraft, die hinter den Truckern steht, mit offensichtlicher Zurückhaltung, die hinter ihnen wartet. Das bedeutet, dass das WEF jetzt handeln muss, bevor die Volksarmee mit starken Reserven zu groß wird. Ich gehe davon aus, dass Maßnahmen des WEF diesen Aufstand bald niederschlagen werden. Hier geht es nicht um Trudeau, das ist der weltweit geltende WEF-Plan. Jeder muss bereit sein, die Trucker tatkräftig zu unterstützen und in den Kampf einzutreten, wenn sie angegriffen werden.

Was diese kanadischen Patrioten tun müssen, ist, von der obersten Führung und der kanadischen Regierung den Beweis zu verlangen, dass Covid – die Ausrede, die sie verwenden, um giftige Impfungen zu erzwingen – überhaupt existiert. Wir haben zuvor neben vielen anderen Stellen Health Canada, die WHO und die CDC gebeten, auch nur ein einziges Exemplar des Covid-Virus (Certiticate Of Vaccination ID) bereitzustellen, und sie waren nicht in der Lage, dies zu tun. Stattdessen sagt Albert Israel Abraham Borla, CEO von Pfizer, Chefimpfstoff, dass sie ihre Impfstoffe auf einem gefälschten Virus basieren: „Wir haben nicht das ‚echte‘ Virus untersucht, sondern ein Virus, das wir im Labor entwickelt haben.“

Videoplayer

00:00

00:43

Der wahre Grund für den Impfstoff ist das Zeichen der sozialen Kontrolle des Tieres, nicht die Bekämpfung der Pandemie. Als Beweis schickten uns die P3-Freimaurer dieses Bild eines Prototyps eines Geldautomaten, der Ihnen den Zugang zu Geld nicht verwehrt, es sei denn, Sie haben bewiesen, dass Sie geimpft wurden.

Das Militär im ganzen Westen muss sich also daran erinnern, dass es nach den Nürnberger Gesetzen ein Kriegsverbrechen ist, Menschen auf der Grundlage von Lügen medizinische Behandlungen aufzuzwingen. Es wird mit dem Tod bestraft.

Die CEOs der Pharmaunternehmen sind bereits auf der Flucht. Diese Nachricht stellt zum Beispiel fest:

Tage nachdem Pfizer zugegeben hatte, dass ein Sicherheitsaudit Milliarden von ihrer Börsenbewertung zunichte machen könnte, wurden Aktien von Moderna-CEO Stéphane Bancel in Höhe von Hunderten Millionen Dollar abgeworfen und sein Twitter-Konto gelöscht.

https://www.planet-today.com/2022/02/moderna-ceo-just-dumped-400-million-in.html?m=1

CIA-Quellen sagen, er sei festgenommen worden. Die anderen CEOs wurden ebenfalls festgenommen oder sind auf der Flucht, sagen die Quellen.

In der vergangenen Woche wurden auch viele führende Persönlichkeiten der Welt verhaftet. Zum Beispiel wurde Prinz Charles „verhaftet wegen

Der Rest dieses Artikels oder Videos ist nur für Mitglieder von BenjaminFulford.net mit der entsprechenden Abonnementstufe verfügbar. Wenn Sie versuchen, das Freitagsvideo anzusehen und eingeloggt sind, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie über die richtige Abonnementstufe verfügen.