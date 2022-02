UNCATEGORIZED haunebu7 22:11

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erlebt eine Kernschmelze , weil ihr von den Gerichten mitgeteilt wurde, dass sie nun die erste monatliche Charge von 55.000 Seiten mit Daten von Pfizer beschaffen muss, die das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) des Unternehmens unterstützen. „Impfung.“

Die Agentur hatte zunächst gefragt, ob sie stattdessen mit der Produktion von nur 500 Seiten pro Monat davonkommen könne, was viele Jahrzehnte Pufferzeit ermöglicht hätte , um die Wahrheit zu verschleiern. Rechtliche Herausforderungen beschleunigen diesen Zeitplan jedoch, und Big Pharma ist wirklich nicht glücklich über die Situation.

Sie sehen, Pfizer hat den Megateig aus dem Verkauf seiner mRNA (Messenger-RNA) Fauci-Grippe-Impfungen an Länder auf der ganzen Welt gescheitert. In diesem Jahr erwartet Pfizer einen Umsatz von über 54 Milliarden US-Dollar – es sei denn, sein kleiner Betrug fällt vollständig auseinander, was immer wahrscheinlicher wird.

In seinem jüngsten Ergebnisbericht aus dem vierten Quartal des vergangenen Jahres warnte Pfizer die Anleger, dass die Dinge in Zukunft nicht gut aussehen. Es stellt sich heraus, dass alles, was in den Offenlegungen enthalten ist, nicht gerade günstig für das Unternehmen und seine Covid-Injektionen ist.

Viele glauben jetzt, dass sie grundlegenden Betrug und Täuschung als Grundlage hinter der „Wissenschaft“ enthüllen, die von der FDA verwendet wurde, um Pfizers experimentelle Gentherapie-Injektion zuerst für den Notfall zu genehmigen (EUA) und dann zu genehmigen.

Der Q4-Ergebnisbericht erklärt den Investoren, dass es „ungünstige neue vorklinische, klinische oder Sicherheitsdaten und weitere Analysen bestehender vorklinischer, klinischer oder Sicherheitsdaten oder weitere Informationen zur Qualität vorklinischer, klinischer oder Sicherheitsdaten geben könnte , einschließlich durch Prüfung oder Inspektion“, die während dieses Prozesses offengelegt wurden.

Der Bericht erwähnt weiter, dass „Herausforderungen aufgrund von Fehlinformationen“ den Aktienkurs des Unternehmens in Zukunft beeinflussen könnten, was ein Signal für die Anleger ist, dass der Pfizer-Soßenzug aufgrund von „Bedenken hinsichtlich der Integrität klinischer Daten“ bald zu Ende geht.

Jetzt, da Pfizer durch Betrug Milliarden verdient hat, sagt das Unternehmen, dass Covid auf magische Weise „ganz verschwinden“ könnte.

Interessanterweise wies Pfizer in seinem Bericht auch darauf hin, dass die Zeit der Plandemie bald zu Ende gehen könnte – wie praktisch ! – als eine kritische Masse der Weltbevölkerung endlich die Wahrheit über den Plandemie- Betrug erfährt.

Pfizer gab in dem Bericht tatsächlich zu, dass die Plandemie jetzt wahrscheinlich „in ihrer Schwere oder Prävalenz abnehmen oder ganz verschwinden wird“ – wieder, wie praktisch.

Es scheint, als ob es das Ziel von Pfizer gewesen wäre, den Planeten so lange wie möglich mit seinem „Impfstoff“-Betrug für obszöne Profite zu melken. In dem Wissen, dass die Leute irgendwann anfangen würden, alles herauszufinden, wurde der Plan jedoch so ausgebacken, dass alle belastenden Daten klinischer Studien bis 2076 verborgen bleiben, wenn viele der derzeit lebenden Menschen schon lange tot sind, was Pfizer und seinen Investoren dies ermöglicht laufen mit dem Bargeld ungeschoren.

Diese hinterhältigen Pläne werden nun zum Glück vereitelt, da sich der Zeitplan für 2076 aufgrund laufender Rechtsstreitigkeiten einem jetzigen Zeitplan nähert. Dies hat Pfizer im Grunde genommen zum Handeln gezwungen, was zu einem Todesstoß für den Aktienkurs geführt hat.

„Wie würde sich ein Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf das Geschäft auswirken?“ fragte jemand bei Zero Hedge und las die Schrift an der Wand.

„Es war nicht umsonst“, sagte jemand anderes über das Fortbestehen von Lockdowns und Mandaten, von denen wir jetzt wissen, dass sie nichts dazu beigetragen haben, die Ausbreitung zu stoppen.

„Es ging um Entvölkerung, Profite, Kontrolle, und sie waren wahrscheinlich in der Lage, genau die richtige Formel zu finden, um den Großteil der Bevölkerung ungefähr zur gleichen Zeit tot umfallen zu lassen. Präsentiert von Pfizer.“

original: https://newstarget.com/2022-02-11-pfizer-warns-investors-tidal-wave-potential-fraud-revelations.html