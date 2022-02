Kash Patel , der ehemalige Stabschef des amtierenden US-Verteidigungsministers, sprach am Montagabend mit Greg Kelly über die explosiven Enthüllungen , die am vergangenen Wochenende veröffentlicht wurden, dass das Hillary-Lager und die Demokraten den Wahlkampf von Donald Trump und später das Weiße Haus von Trump ausspionierten .

Laut Durham nutzten der Technologieexperte Donald Joffe und seine Mitarbeiter Internetdaten des „Exekutivbüros des Präsidenten der Vereinigten Staaten“, um ihre eigene politische Agenda voranzutreiben. Die Ermittler von Durham deckten Beweise auf, die zeigen, dass Hillary Clintons Team Agenten bezahlte, um den Trump Tower und dann die Server des Weißen Hauses von Präsident Trump zu „infiltrieren“, um Trump mit Russland zu verbinden.

Kash Patel arbeitete mit Rep. Devin zusammen, wo er half, die Ermittlungen zu Donald Trump und der russischen Einmischung in die Wahlen 2016 zu diskreditieren.

Am Montagabend äußerte sich Kash Patel zu den neuesten explosiven Enthüllungen der Ermittlungen in Durham.

IM TREND: „Er wird liefern. Er deckt den GRÖSSTEN politischen Skandal in der Geschichte der USA auf“ – KASH PATEL FÄLLT BOMBEN – Durham Grand Jury interviewte bisher 24 Personen (VIDEO)

Kash Patel:Diese Geschichte ist der größte politische Skandal und kriminelle Skandal in der Geschichte der USA … John Durham hat 24 Personen in der Grand Jury interviewt, darunter CIA-Sachbearbeiter, FBI-Agenten und Direktoren, Führungskräfte im Clinton-Kampagnenzyklus, und sie haben ihren Anwalt angeklagt . Das fängt also erst an. So baut man einen kriminellen Verschwörungsfall auf. Und sie werden nicht in der Lage sein, Anklagen zu ignorieren, wenn sie erst einmal eingehen … Michael Sussman und Marc Elias waren die leitenden Anwälte der Clinton-Kampagne. Ihnen wurden Millionen und Abermillionen von Dollar gezahlt, um den Steele-Dossier-Betrug fortzusetzen. Und jetzt wissen wir, dass sie Millionen von Dollar dafür bezahlt bekommen haben, dass sie falsche Informationen von einem Technologie-Manager kaufen … Und hier ist das Schlimmste. Sie haben eine „sensible Vereinbarung“ mit jemandem in der Regierung abgeschlossen, um Zugang zu den Servern des Weißen Hauses zu erhalten. Das bedeutet, dass jemand in der Regierung ihnen die Erlaubnis erteilt und die Firma des ausführenden Technologieunternehmens bezahlt hat, um diese Arbeit zu ermöglichen. Das hätte nur mit freiwilligem Einsatz der Geheimdienste geschehen können. Und das ist für mich der größte kriminelle Skandal, über den wir noch sprechen müssen … (über John Durham)Er wird liefern. Dieser Typ deckt die größte kriminelle Verschwörung gegen einen amtierenden Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten auf.