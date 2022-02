Die Farce der „Corona-Freedom Days“: In Wirklichkeit Impfzwangverschiebung und Ankündigung verpflichtender Viertimpfung — UNSER MITTELEUROPA

Dass es zum Irrsinn der Corona-Diktatur gehört, bis zur Unkenntlichkeit entstellte Grund,- und Freiheitsrechte scheibchenweise den Bürgern durch sogenannte „Freedom Days“ wieder zurückzuverkaufen, muss nicht weiter kommentiert werden. Was jedoch in Wirklichkeit dahintersteckt, ist ein perfides Ablenkungsmanöver, um Entrechtung und Überwachung zu perfektionieren. Impfzwang verschieben, bis technische Voraussetzungen geschaffen sind Vor allem in Österreich vermuten…