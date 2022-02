UNCATEGORIZED haunebu7 10:49

Konstellationen sind ein großartiges Thema für Flat Earth. Die Sterne an unserem Nachthimmel zeugen von unserer stationären Erde und machen es unmöglich, dass die Erde eine Kugel ist. Wie?

Konstellationen entlarven den Globus auf zwei grundlegende Arten. Erstens beweist ihre ganzjährige Sichtbarkeit, dass wir die Sonne nicht umkreisen. Zweitens beweist ihre Sichtbarkeit aus weit entfernten Breiten, dass die Erde keine Kugel ist.

Der Große Wagen taucht das ganze Jahr über in den nördlichen Breiten auf. Dies wäre unmöglich, wenn wir uns im All drehen, umkreisen und wirbeln würden. Das ist also Debunk Nummer Eins.

Entlarvung Nummer zwei: Der Große Wagen ist bis nach Nordaustralien sichtbar . Dies sollte auf einem Globus unmöglich sein, denn es wäre hinter einem Krümmungshügel verborgen.

Wenn die Erde eine Kugel wäre, könnte The Big Dipper von Nordaustralien aus nicht sichtbar sein.

Als nächstes haben wir Orion, den Jäger. Orion ist ein saisonales Sternbild, was bedeutet, dass er nur im Winter (Sommer für die südlichen Breiten) erscheint. Aber wenn er erscheint, ist er auf der ganzen Erde sichtbar. Sie können ihn überall in unserem stationären Flugzeug sehen. Wie könnte das auf einem Globus möglich sein?

Auf einem Globus kann kein Sternbild überall sichtbar sein . Die Krümmung der Erde würde bestimmte Sterne dem Blick entziehen. Und doch ist Orion überall sichtbar.

Beobachten Sie das Kreuz des Südens. Der Stolz Australiens und Neuseelands, das Kreuz des Südens, ist das ganze Jahr über von den südlichen Breiten aus sichtbar. Ein weiterer Globus entlarvt. Wenn wir uns drehen und umkreisen würden, würden wir die Ausrichtung verlieren, erinnerst du dich?

Das Kreuz des Südens ist auch von nördlichen Breiten wie Hawaii und den Florida Keys aus sichtbar. Wenn wir auf einem Ball wären, könnten die Südsterne von Norden aus nicht sichtbar sein.

Südliche Sternspuren. Südliche Sterne scheinen sich in eine entgegengesetzte Richtung zu den nördlichen zu bewegen. Dazu gibt es grundsätzlich zwei Denkrichtungen. Eine davon ist, dass sie sich durch Lichtbrechung scheinbar in die entgegengesetzte Richtung bewegen, als würden sie durch Wasser gesehen, das heißt durch das Wasser über dem Firmament. Dieses faszinierende Video veranschaulicht das Konzept perfekt.https://www.youtube.com/embed/G303o8pJzls?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en&autohide=2&wmode=transparent

Die zweite Idee ist, dass wir zwei Rotationspunkte haben, einen im Norden und einen im Süden, wie zwei Rädchen in einer Uhr.