Premierminister Justin Trudeau wurden im vergangenen Monat aufgrund des im Land stattfindenden Freiheitskonvois weltweit unter die Lupe genommen . Der von Lkw -Fahrern befürwortete Protest gegen das Impfmandat hat in den letzten Wochen im Internet zu Kontroversen und Memes geführt.

Gestern berief sich Trudeau auf das „Emergencies Act“, etwas, das er und seine Regierung Berichten zufolge verwenden können, um Bankkonten der an den Protesten Beteiligten einzufrieren. Dies wurde von Benutzern auf 4chan bemerkt , die nun als Vergeltung mit einem Massen-„Bank Run“ drohen.

Ich möchte ganz klar sagen, was wir tun – und was nicht –, indem wir uns auf das Notstandsgesetz berufen, und wie dieser Schritt dazu beitragen wird, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Falls Sie unsere Ankündigung heute früher verpasst haben, sehen Sie sich diese an: pic.twitter.com/htGmZH09Jd – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15. Februar 2022

Trudeau kündigte die Berufung auf das Notstandsgesetz im Rahmen einer Pressekonferenz an, die gestern in Ottawa, Kanada, stattfand. Er erklärte, dass das Gesetz der Polizei und den Behörden „mehr Werkzeuge“ geben würde, um „öffentliche Versammlungen“ anzuklagen, die „illegale und gefährliche Aktivitäten“ durchführen. Zwei dieser Aktivitäten, die er zitierte, waren „Blockaden und Besetzungen“, die sich direkt auf den Freedom Convoy bezogen.

Genauer gesagt war die Berufung auf dieses Gesetz eine Reaktion auf eine Blockade der Ambassador Bridge, einer Versorgungsroute, die Michigan und Ontario verbindet. Die Financial Post berichtete , dass die einwöchige Blockade jeden Tag 390 Millionen Dollar im Handel störte.

Insgesamt wird das Gesetz es der Regierung ermöglichen, zivile Reisen einzuschränken, Bürgereigentum zu nutzen oder zu veräußern, Personen zu polizeilich zu bestrafen oder zu inhaftieren sowie das Militär einzusetzen, um die Proteste zu stoppen. Trudeau hat diese letzte Fähigkeit als „letzten Ausweg“ beschrieben. Die Maßnahme, die in den Memes jedoch die meiste Aufmerksamkeit erhalten hat, ist die Fähigkeit der Regierung, Bankkonten von Bürgern einzufrieren, die verdächtigt werden, der Bewegung „Freedom Convoy“ finanzielle Hilfe geleistet zu haben. Dies wurde während derselben Pressekonferenz am Montag von der stellvertretenden kanadischen Premierministerin und Finanzministerin Chrystia Freeland betont. Der Twitter-Nutzer Greg Price war einer der ersten, der den Videoclip auf der Plattform erneut veröffentlichte, was bei vielen zu hitzigen Reaktionen führte.

Die Möglichkeit des Einfrierens von Bankkonten sowie der gesamte Aufruf im Allgemeinen werden von vielen Bürgern als Einschränkung ihrer Freiheit und ihres Protestrechts empfunden. Neben Twitter war die Empörung auch auf 4chan weit verbreitet , insbesondere im /pol/ -Board. Ein anonymer Benutzer hat gestern einen Thread mit dem Titel „Great Canadian Bank Run 2022“ gepostet, der ein Foto der TD Bank enthält und erklärt: „Da Trudeau den Krieg erklärt hat und die Banken gegen ihre eigenen Leute richtet, können wir das in die Realität umsetzen?“

Weitere Anons schlossen sich dem Faden an und spielten mit Ideen wie dem Herausziehen aller ihrer Vermögenswerte und deren Umwandlung in Gold. Andere fingen an, sich eine Realität vorzustellen, in der Kanadier ihr Geld von ihren Bankkonten abzogen, um in Kryptowährung zu investieren , und ihr gesamtes Vermögen in der Blockchain außerhalb der Kontrolle Kanadas halten. Memes folgten im Zusammenhang mit dem Plan, die heute massenhaft auftauchen.

Die Idee verbreitete sich bald darauf auf Twitter, wobei rechtsgerichtete Influencer wie Jack Posobiec über die mögliche Entwicklung twitterten. Posobiecs Tweet forderte unter anderem Konservative und Alt-Right- Anhänger auf der ganzen Welt auf, diese Option in Betracht zu ziehen. Es wurde sogar auf Twitter vom offiziellen Account des WallStreetBets- Subreddit beworben, wobei ihr Tweet in weniger als 24 Stunden über 2.400 Likes erhielt. Heute früh löschte der Account den Tweet jedoch. Ein Screenshot davon ist noch unten zu sehen.

