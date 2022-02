UNCATEGORIZED haunebu7 12:57

Haager Landkriegsordnung (HLKO) Artikel 24 – Vollzitat: „Kriegslisten und die Anwendung der notwendigen Mittel, um sich Nachrichten über den Gegner und das Gelände zu verschaffen, sind erlaubt.“

Gönnerhaft verkündete die Corona-Diktatur gestern ein paar Lockerungen. In den Systemmedien werden die obersten Mitglieder der Regierung gar als Helden gefeiert, die den Menschen ihre heißersehnten Freiheiten zurückgeben. So thront Kanzler Nehammer gar als Freiheitsstatue über dem Partyvolk. Aber ist das wirklich so? Bekommen wir unsere Freiheit zurück oder ist es nur wieder Zuckerbrot und Peitsche?

Weshalb wartet man zu und hebt nicht sofort diese Maßnahmen auf? Jedenfalls ist bei all den Ankündigungen und Versprechungen, die diese Regierung tätigt, Vorsicht geboten. Schaut man sich die sogenannten Lockerungen an, kommt man drauf, dass der Schritt in Richtung Freiheit kein wirklicher ist. Das Symbol der Corona-Diktatur bleibt. So soll man weiterhin im Alltag im Supermarkt und in den öffentlichen Verkehrsmitteln nur vermummte Gesichter sehen. Und das, obwohl in den letzten zwei Jahren keine sogenannten Cluster auf das Einkaufen zurückzuführen sind. Wie gütig ist es doch, dass die Maskenpflicht im Freien offenbar fällt.

