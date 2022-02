Neue Studie zeigt, dass Selbstisolierung die Ausbreitung von COVID nicht verhindert — uncut-news.ch

Eine neue Studie zeigt, dass die Selbstisolierung die Ausbreitung von COVID nicht verhindert. Die Studie ist die erste, die zeigt, dass SARS-CoV2-RNA unter normalen Lebensbedingungen in der Haushaltsluft gefunden werden kann, wenn eines der Haushaltsmitglieder infiziert ist. Die Forscher fanden RNA von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, in winzigen Partikeln in der Luft sowohl…