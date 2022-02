Notarzt Dr. José Luis Gettor warnte die Bevölkerung vor den Schäden durch PCR-Testabstriche.

So wie andere Forscher darauf hingewiesen haben, dass die Tupfer dieses Tests Graphenoxid enthalten – ein Nanomaterial, das Magnetismus in dem Bereich verursacht und die Blut-Hirn-Schranke überquert – weist Dr. Gettor darauf hin, dass sie auch Ethylenoxid enthalten.

Ethylenoxid ist ebenfalls giftig und verursacht das brennende Gefühl bei denjenigen, die diesen Test machen.

Details finden Sie weiter unten in dem neuen Video, das Orwell City seinen Lesern bringt.

Rummel

Dr. José Luis Gettor: Hier auf Instagram müssen die Leute gewarnt werden, bevor die Zeit abläuft.

Ich möchte betonen, dass die Menschen aufhören müssen, sich abtupfen zu lassen wie jemand, der seinen Blutdruck auf einer Krankenstation messen lässt.

Tupfer sind eine Waffe. Sie enthalten eine vom Militärgeheimdienst entwickelte Substanz namens „DARPA-Hydrogel “. Und die kleine Spitze des Tupfers ist keine einfache Baumwolle. Diese Tupfer kommen aus China. Es ist kein Plastikstab mit einer Wattespitze. Es ist ein Bündel hohler Nylonfasern, die unter anderem Ethylenoxid enthalten.

Ethylenoxid ist ein Gift, das vom Hydrogel zurückgehalten wird. Aber wenn der Tupfer bei 30 ° C in die Schleimhaut eindringt, schmilzt das Hydrogel. Und denken Sie daran, dass Ethylenoxid bei 10,4 ° C siedet. Deshalb ist es so schmerzhaft. Deshalb ist es so ätzend. Denn sobald das Hydrogel schmilzt, wird Ethylenoxid freigesetzt und erzeugt ein Geschwür am Grund des Nasopharynx.

Weit davon entfernt, eine Diagnose zu stellen, richten sie viel, viel Schaden an. Also, bitte, Leute, hört auf, getestet zu werden.