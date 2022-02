UNCATEGORIZED haunebu7 09:21

Chrystia Freeland, Finanzministerin und stellvertretende Premierministerin, ist möglicherweise die mächtigste Frau Kanadas.



Aber wie kann sie glaubwürdig sein, wenn sie die Biografin von George Soros war und jetzt als

Treuhänder des Weltwirtschaftsforums, einer Rothschild-Front, die sich der Enteignung und Versklavung der Menschheit verschrieben hat.

Hier friert sie die Bankkonten von Menschen ein, die dagegen sind, von einer gefälschten Pandemie kontrolliert und durch gefälschte Impfstoffe vergiftet zu werden.

Sie wurden auf frischer Tat ertappt und gehen unter.



Ein Kanadier beschreibt, wie sein Bankkonto eingefroren wurde, weil er 25 Dollar an die Trucker gespendet hatte.



SOS aus Kanada – ist das wahr?



Abgemeldete Gesellschaft



Ich bin ein kanadischer Staatsbürger, der die Impfungen abgelehnt hat.

Mein Bankkonto wurde von der Regierung beschlagnahmt, weil ich 25 $ gespendet hatte, um das Ende der Mandate zu unterstützen.

Ich kann die Wasserkraft oder die Hypothek nicht bezahlen. Ich war bereits im Rückstand, weil die Arbeitsversicherung keine Kündigung durch Nichteinhaltung der Impfung abdeckt.

Ich musste die kanadische Flagge einholen, weil mein Haus verwüstet wurde.

Ich habe meinen Job verloren, weil ich Impfungen nicht akzeptiert habe, weil ich zu einer Risikogruppe gehöre, aber nicht möchte, dass mein Arbeitgeber diese medizinischen Informationen erfährt. Ich würde Novavax nehmen, aber es ist immer noch nicht da, 1 Jahr nachdem es unterzeichnet wurde.

Die Regierung erlaubt mir nicht, in ein Flugzeug einzusteigen und abzureisen, da ich keinen vollständigen Impfnachweis habe.

Ich muss einen Code zeigen, um essen zu gehen. Ich habe keinen Code.

Trudeau sagt, ich bin ein Nazi, weil irgendjemand abtrünnig zu einer Demonstration aufgetaucht ist.

Ich wurde von allen kanadischen Reddits ausgeschlossen, weil ich diese Fakten gepostet und darauf aufmerksam gemacht habe.

Ich wurde von politischen Reddits ausgeschlossen, in denen ich gefragt wurde, ob Trudeau wirklich Aktien von Acuitas besitzt.

Dies ist keine Bitte um Bargeld oder eine Spende. Hier oder anderswo ist kein aktives Wallet angeschlossen. Also nein, das ist keine Geldforderung.

Dies sind tatsächliche Fakten über das, was in Kanada passiert.

Updates kommen bald, bevor alle meine Dienste getrennt werden, da ich bei Tim Hortons nicht einmal WLAN nutzen kann, weil ich keinen Sitz-im-Speise-Code habe.

Wie die Mitarbeiterin im Queens Park und die Frau von David’s Tea werden mein Name, meine E-Mail-Adresse und meine IP-Adresse auf der Internet-Spenderliste geteilt, die gehackt wurde. Es wird von der Regierung nicht als privat verschleiert, ganz im Gegenteil.

– https://www.theglobeandmail.com/business/article-financial-institutions-have-started-freezing-protesters-bank-accounts/ Die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland sagte, Finanzinstitute hätten damit begonnen, Bankkonten von beteiligten Demonstranten einzufrieren Blockaden auf der Grundlage von Informationen des RCMP.





Die Ministerin, die auch Finanzministerin ist, sagte, sie verfüge über spezifische Statistiken über die Anzahl eingefrorener Konten, die „zu gegebener Zeit und bald“ veröffentlicht werden, aber nicht sofort offengelegt werden, um „operative Maßnahmen“ nicht zu gefährden.

„Ich möchte Ihnen und allen Kanadiern versichern, dass Maßnahmen ergriffen werden. Wir sehen es und diese Maßnahmen werden in den kommenden Tagen zunehmen“, sagte sie am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Ottawa.

Am Mittwoch schickte der RCMP Briefe an Finanzinstitute mit einer Namensliste, die Protestorganisatoren enthielt, und an Kryptowährungsbörsen mit digitalen Brieftaschenadressen, in denen er sie ermutigte, keine Transaktionen mehr mit ihnen zu tätigen. Frau Freeland sagte, dass die Finanzinstitute „ordnungsgemäß und effektiv zusammenarbeiten“.

https://www.cbc.ca/news/politics/ottawa-protests-frozen-bank-accounts-1.6355396

In einer letzten Warnung sagt der Finanzminister, dass Truckern bei dem Protest ihre Versicherung entzogen wird

Video von Kanadier verweigert den Zugang zu seinen eigenen Mitteln

„Macht dir das Angst oder gibt es dir Kraft? Es macht mir keine Angst. Wir haben viele Möglichkeiten, dies zu umgehen.“

Leser: „Sie wissen das vielleicht schon, aber nur für den Fall, in Bezug auf Bankkonten

eingefroren, viele Kanadier ziehen ihr Geld von kanadischen Banken ab.

Das kann natürlich beabsichtigt sein, aber wenn die Dinge in Kanada so schlecht laufen, und

In den USA ist das Geld bald nicht mehr sicher in den Banken.

Mehrere Banken wurden gehackt und echte Probleme stehen bevor. Wie immer die

wer sein Geld zuerst rausbekommt, ist am besten dran. Sie müssen Kanada der Reihe nach befrieden

um sich auf das vorzubereiten, was auf die USA zukommt (alles, einschließlich der Invasion).

Kanadier heben Geld von Banken ab Kein Vertrauen in die kanadische Regierung. Geld abfließen

https://www.onenewspage.com/video/20220216/14349994/Canadians-to-Withdraw-Money-From-Banks-No.htmVersucht jemand etwas zu starten oder gibt es einen Mini Bank Run?

Rex Murphy: Trudeaus monumental



fehlgeleitete Notfallmaßnahmen sind eine Beleidigung für die

Kanadier David Icke

Westliche „Führer“ sind wahnhaft

Was eine vernünftige Regierung klingt Als hätte

Russland keine Pläne, in die Ukraine einzudringen, sagt Moskau

https://www.rt.com/ russland/549775-moskau-antwort-us-nato-sicherheit/

—

Demokratierankings sind eine Farce



Fidelito hat uns gespalten . Truckers United Us



CDC gibt PCR-Tests zu, die zur Genomsequenzierung verwendet wurden

