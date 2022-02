UNCATEGORIZED haunebu7 11:37

Neuwahlen und unabhängiger Covid-Untersuchungsausschuss gefordert

Wien (OTS) – „Die Bundesregierung hat die Bevölkerung völlig sinnlos zwei Jahre lang in Geiselhaft genommen und massiv unter Druck gesetzt. Die ungeimpfte Bevölkerung wurde wochenlang in Hausarrest gehalten, gedemütigt und als Bürger zweiter Klasse behandelt. Jetzt, wo der Gesundheitsminister offenbar die Fragen des VfGH nicht schlüssig beantworten kann, versucht man, sich mit Lockerungen aus der Affäre zu stehlen“, sagt RA Dr. Michael Brunner, Bundesobmann der MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte). Er fordert die sofortige Aufhebung der Impfpflicht sowie aller Covid-Maßnahmen. Darüber hinaus soll der Regierung die Möglichkeit entzogen werden, über Verordnungen zu regieren. Letztere sind noch dazu oftmals verfassungswidrig und werden daher im Nachhinein vom VfGH aufgehoben. Überdies soll ein zivilgesellschaftlich getragener und unabhängiger Covid-Untersuchungsausschuss eingesetzt werden. Dieser soll u.a. die Verantwortung für ungerechtfertigte Grundrechtseinschränkungen und für zwielichtige Beschaffungsvorgänge rund um die Covid-Maßnahmen-Industrie klären.

Meldung von Impfnebenwirkungen

Brunner verlangt auch eine drastische Verschärfung der Strafbestimmungen für Ärzte, die Verdachtsfälle von Impfnebenwirkungen nicht melden. Diese würden nur in sehr geringen Ausmaß gemeldet und würden so das von der Politik gewünschte Bild einer „sicheren Covid-Impfung“ framen. Diese Nachlässigkeit liegt auch darin begründet, dass Mediziner für diesen bürokratischen Zeitaufwand nicht entschädigt werden. Außerdem könnten sie innerhalb der Ärzteschaft als „Impfgegner“ diffamiert werden. Der Aufwand für Meldungen müsse den Ärzten jedenfalls über die Gesundheitskassen abgegolten werden.

Österreich sperrt auf, doch Schlüssel bleibt im Schloss: Das ist nicht die Freiheit, die wir meinen!

Druck von MFG und Bevölkerung zu groß: Regierung rudert zurück – Lockerungen + Festhalten an Impfpflicht = keine Freiheit

MFG für echte Freiheit:

Abschaffung Impfpflicht plus Neuwahlen

Linz (OTS) – Ab 5. März 2022 fallen österreichweit (fast) alle Maßnahmen: Die „Breaking News“ des Tages, heute so herausposaunt von Österreichs politischen „Pharma Boys“ Bundeskanzler Karl Nehammer und Gesundheitsminister Wolfgang „Mücke“ Mückstein, die sich zur Abwechslung mal in der neuen olympischen Disziplin „Zurückrudem im Zweier ohne Steuermann“ versuchten.

Ein im Übrigen interessant gewählter Zeitpunkt: Der Untersuchungsausschuss zu mutmaßlicher Korruption durch ÖVP-Vertreter zieht die Schlinge um die Köpfe von Nehammer & Co. immer enger, der Verfassungsgerichtshof erwartet Mückes Antworten auf zehn Fragenkomplexe zum Thema Corona­ Maßnahmen bis kommenden Freitag – und dazu gesellt sich noch der stets steigende Druck von MFG und aus großen Teilen der Bevölkerung.

Und so hat es den Anschein, dass dieser „Freedom Day“ bloß einen Zweck verfolgt: Schadensbegrenzung für den Augenblick. Denn bei genauerem Hinsehen hat sich dieser „Freedom Day“ seinen Namen nicht verdient:

die Maske bleibt; interessanterweise überall dort, wo sich während des Lockdowns für Ungeimpfte Nicht-Studienteilnehmer aufhalten duiften (Supermärkte, Post, Banken, Apotheken, öffentliche Verkehrsmittel); die einstigen Ausnahmen wurden sozusagen einfach ins Gegenteil verkehrt

kein Ende von Maßnahmen in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern

an der Impfpflicht wird nicht gerüttelt; im Gegenteil – O-Ton Mückstein: ,, Wir müssen den Sommer fürs Impfen nutzen, um nicht im Herbst von einer neuen, gefährlicheren Variante überrascht zu werden.“

GECKO General Rudolf Striedinger legte sogar noch eins drauf „ Um durch den Herbst zu kommen, werden wir eine 90-prozentige Durchimpfungsrate brauchen. Das heißt, alle die dreimal geimpft sind, werden eine vierte Impfung brauchen. Und für alle, die noch nicht geimpft sind, beginnt deren Immunisierungsphase jetzt. „

,,Das ist nicht die Freiheit, die wir meinen. Und keinesfalls die Freiheit, die Menschen in einem angeblich demokratisch geführten Rechtsstaat erwarten“, kritisiert Manuel Krautgartner, Klubobmann MFG Oberösterreich.

Krautgartner weiter: ,,Ein plumpes Ablenkungsmanöver in der Hoffnung, die Menschen damit hinters Licht fahren und in Sicherheit wiegen zu können. In Wahrheit wird hier aber vermeintlich aufgesperrt, der Schlüssel bleibt aber im Schloss. So ist der politischen Willkür weiterhin Tür und Tor geöffnet, um im Herbst

jederzeit wieder zusperren zu können. Die konstanten Warnungen, es nach dem Sommer möglicherweise mit der nächsten Welle, der nächsten gefährlichen Variante zu tun zu bekommen waren ja schließlich unüberhörbar. Und wenn dann noch von einem impfreichen Sommer und sogar einer vierten Injektion gesprochen wird, hat sich die Idee eines Freedom Day ohnehin sofort erledigt.

Fast alle Maßnahmen ab Anfang März für vorläufig beendet zu erklären, an eine Abschaffung der Impfpflicht aber dennoch nicht einmal ansatzweise zu denken, ist ein Schlag ins Gesicht aller Menschen in diesem Land, die sich nach echter Freiheit und echter Wiederinstandsetzung ihrer Grundrechte sehnen.

Solange diese Impfpflicht noch existiert, ist sie ein Hammer, mit dem die Regierung jederzeit zuschlagen kann.“

Krautgartner abschließend: „Die Forderungen von MFG liegen klar auf der Hand: Die Impfpflicht muss weg – und mit ihr alle Maßnahmen! Schon davor von Freiheit zu sprechen ist ein weiteres Täuschungsmanöver einer Regierung, die es einfach nicht lassen kann, die Freiheits- und Grundrechte der Menschen in diesem Land nach Belieben mit Füßen zu treten.

Und deshalb erneuern wir auch unsere Forderung nach sofortigen Neuwahlen. Diese Pandemie ist wahrhaftig erst vorbei, wenn sie abgewählt wird. Das hat der heutige Öffnungsgipfel einmal mehr eindrucksvoll bewiesen. Es braucht MFG – und damit den politischen Neubeginn für Österreich. „

