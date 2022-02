Jean Luc Brunel (76) in Zelle erhängt gefunden

UNCATEGORIZED haunebu7 15:36

Ein mit Jeffrey Epstein in Verbindung stehender französischer Modeagent wurde am Freitagabend tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit.

Jean-Luc Brunel , 76, befand sich in Untersuchungshaft und wartete auf einen Prozess wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen und sexueller Belästigung.

Er wurde verdächtigt, an einem globalen Pädophilenring beteiligt zu sein, der von dem in Ungnade gefallenen Finanzier Epstein organisiert wurde, der sich 2019 im Gefängnis das Leben nahm, während er auf den Prozess wegen Sexualverbrechen wartete.

US-Staatsanwälte beschuldigten Brunel, junge Mädchen für seine langjährige Mitarbeiterin und Finanzierin gefunden zu haben.

Die Anwälte des Modeagenten vermuteten laut Berichten der französischen Presse, er habe sich umgebracht.

Le Monde berichtete von seinem Anwaltsteam mit den Worten: „Seine Entscheidung war nicht von Schuldgefühlen getrieben, sondern von einem tiefen Gefühl der Ungerechtigkeit.“

Brunel wurde im Dezember 2020 am Pariser Flughafen Charles de Gaulle festgenommen, als er versuchte, in ein Flugzeug nach Senegal einzusteigen.

Er war Mitbegründer der Modelagentur MC2 Model Management in den USA mit finanzieller Unterstützung von Epstein.

Mehrere Frauen warfen Brunel sexuelle Übergriffe vor, und mindestens ein Dutzend Personen waren dafür bekannt, dass sie für die französische Untersuchung von Vorwürfen gegen Epstein und seinen Kreis Beweise geliefert hatten.

Virginia Giuffre, die behauptet, als Teenager von Epstein gehandelt worden zu sein, behauptete, Brunel habe Frauen, einige davon minderjährig, für Sex mit Epstein und anderen beschafft. Er habe sie mit Versprechungen von Modelarbeit gelockt, sagte sie.

Epsteins illegale Aktivitäten sind in den letzten Monaten aufgrund einer Reihe hochkarätiger Fälle, an denen seine Mitarbeiter beteiligt waren, wieder aufgetaucht.

Ghislaine Maxwell , die prominente Tochter des verstorbenen Pressebarons Robert Maxwell und ehemalige Freundin von Epstein, wurde im Dezember für schuldig befunden , Mädchen für den Finanzier angeworben und gepflegt zu haben.

Staatsanwälte beschrieben Maxwell als „ausgeklügeltes Raubtier“, das es auf gefährdete junge Mädchen abgesehen habe. Sie soll am 28. Juni verurteilt werden und ihr drohen bis zu 65 Jahre Gefängnis – was bedeutet, dass die 60-Jährige den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen könnte.

Frau Giuffre, die prominenteste von Epsteins Anklägern, sagte, sie hoffe, dass Maxwells Schuldspruch „ein weiterer Schritt zur Wahrung der Gerechtigkeit“ sei, aber dass „Maxwell nicht allein gehandelt hat. Andere müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube daran, dass sie es sein werden.“

Prinz Andrew hat diese Woche einen zivilrechtlichen Fall sexueller Übergriffe beigelegt, den Frau Giuffre gegen ihn angestrengt hatte. Sie verklagte den Herzog von York und behauptete, sie sei gezwungen worden, Sex mit ihm zu haben, als sie 17 Jahre alt war, nachdem sie von Epstein gehandelt worden war. Prinz Andrew bestritt ihre Vorwürfe.

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/jean-luc-brunel-death-prison-epstein-b2018793.html