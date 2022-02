UNCATEGORIZED haunebu7 19:02

Gesundheitsbeamte in England haben vor einer bevorstehenden „zweiten Pandemie“ von Millionen von Kindern und Erwachsenen gewarnt, die an psychischen Problemen leiden, die durch die Verhängung von Sperren während der chinesischen Coronavirus-Krise noch verschärft werden.

Nahezu zehn Millionen Menschen in England, darunter 1,5 Millionen Kinder, die voraussichtlich wegen psychischer Probleme wie Psychosen, Depressionen, Angstzuständen und Essstörungen behandelt werden müssen, haben lange Wartezeiten im sozialisierten Gesundheitssystem des Landes, dem National Health Service (NHS). ).

Die Leiter des Royal College of Psychiatrists und der NHS Confederation teilten The Guardian mit, dass derzeit 1,6 Millionen Menschen darauf warten, auf eine spezialisierte Behandlung für psychische Gesundheit untersucht zu werden, und weitere 8 Millionen Menschen nicht einmal auf eine Warteliste kommen können , obwohl sie in Betracht gezogen werden als unterstützungsbedürftig.

Darüber hinaus sind einige englische Regionen so ausgedünnt, dass Spezialisten für psychische Gesundheit Patienten, die von Selbstverletzung, Hunger und sogar Selbstmord bedroht sind, zu ihrem örtlichen Hausarzt „zurückbringen“, anstatt sie zu behandeln, was Anlass zur Sorge gibt dass einige wegen mangelnder Pflege ihr Leben verlieren werden.

Der Vorstandsvorsitzende der NHS Confederation, Matthew Taylor, sagte: „Wir bewegen uns auf eine neue Phase zu, in der wir mit dem Coronavirus ‚leben‘ müssen, aber für eine besorgniserregende Anzahl von Menschen hinterlässt das Virus ein wachsendes Erbe schlechter psychischer Gesundheit, das nützt derzeit nicht ausreichend gerüstet sind, um damit umzugehen.

„Mit Prognosen, die zeigen, dass 10 Millionen Menschen in England, darunter 1,5 Millionen Kinder und Teenager, in den nächsten drei bis fünf Jahren neue oder zusätzliche Unterstützung für ihre psychische Gesundheit benötigen werden, ist es kein Wunder, dass Gesundheitsführer dies als zweite Pandemie bezeichnet haben. Eine nationale Krise dieses Ausmaßes verdient eine gezielte und nachhaltige Aufmerksamkeit der Regierung, so wie wir es beim Wahlversorgungsstau gesehen haben.“

Die Regierung von Premierminister Boris Johnson, die im Rahmen seines Plans, „mit COVID leben zu lernen“, voraussichtlich am Montag alle verbleibenden Sperrbeschränkungen aufheben wird, räumte am Sonntag ein, dass infolge der Sperrbeschränkungen „das psychische Wohlbefinden beeinträchtigt wurde, insbesondere bei jungen Menschen Menschen und diejenigen, die in benachteiligten Vierteln leben.“

Es werden seit langem Bedenken hinsichtlich der psychischen Auswirkungen geäußert, denen Kinder während der beispiellosen Isolation und sozialen Kontrolle ausgesetzt sind, die Jugendlichen während der Sperrung der Regierung auferlegt werden. Ein Bericht vom Februar letzten Jahres stellte beispielsweise fest, dass sich Pre-Teens doppelt so häufig selbst schaden wie vor sechs Jahren.

Im vergangenen Juli berichteten britische Spitzenuniversitäten , dass im ersten Jahr der Pandemie fast fünfmal so viele Kinder Selbstmord begangen haben, wie am Wuhan-Virus gestorben sind.

In diesem Monat gab das Royal College of Psychiatrists bekannt, dass die Zahl der Kinder, die wegen Selbstverletzung oder Essstörungen an NHS-Spezialisten überwiesen wurden, zwischen April und Oktober letzten Jahres mit 409.347 einen Rekordwert erreichte.

Laut The Guardian gab es seit Beginn der Pandemie einen 52-prozentigen Anstieg der Notüberweisungen für Kinder mit psychischen Problemen und einen 72-prozentigen Anstieg bei den unter 18-Jährigen, die im gleichen Zeitraum wegen Essstörungen überwiesen wurden.

Um auf den wachsenden Bedarf zu reagieren, hat der NHS-Verband von der Regierung massive Anstrengungen gefordert, um mehr Spezialisten einzustellen, da derzeit zehn Prozent der Stellen für psychiatrische Berater unbesetzt sind.

Der Präsident des Royal College of Psychiatrists, Dr. Adrian James, kommentierte die wachsende Krise wie folgt: „Wir brauchen dringend einen vollständig finanzierten Plan zur Wiederherstellung der psychischen Gesundheit, der durch einen langfristigen Personalplan unterstützt wird, um sicherzustellen, dass jeder mit einer psychischen Erkrankung dies tun kann Holen Sie sich die Hilfe, die sie brauchen, wenn sie sie brauchen.

„Millionen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen suchen Hilfe bei psychiatrischen Diensten, die überlastet und unterfinanziert sind. Die Situation ist kritisch. Die Regierung kann es sich nicht leisten, die Wiederherstellung der psychischen Gesundheit länger zu vernachlässigen.“

