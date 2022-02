EILMELDUNG: Putin erklärt Ukrainische Gebiete als “Unabhängig” — Der Wächter

Loading… Mit einer wahnhaften Rede hat Russlands Machthaber Wladimir Putin (69) am Montagabend alle Zeichen auf Krieg gestellt. Putin erkennt Unabhängigkeit prorussischer Separatisten im Osten der Ukraine an Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Anerkennung der Unabhängigkeit der prorussischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine verkündet. Eine Entscheidung darüber sollte schnellstmöglich erfolgen, erklärte Präsident…