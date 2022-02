UNCATEGORIZED haunebu7 19:04

Wie ich in meinem obigen Interview mit Dr. David Brownstein erörtere, hat er Hunderte von COVID-19-Patienten erfolgreich mit immunstärkenden Strategien wie intravenösem oder vernebeltem Wasserstoffperoxid, Jod, oralen Vitaminen A, C und D und intramuskulärem Ozon behandelt. In einem Fallbericht von 107 bestätigten COVID-19-Patienten, die er behandelte, verwendeten 91 (85 %) zerstäubtes Peroxid, verdünnt mit normaler Kochsalzlösung, plus Lugols Jod.

PVP-I ist ein mikrobizides Mittel mit einer viruziden Wirksamkeit von 99,99 %

Beim Auftragen wirkt das Mund-Nasen-Spray als Schutzschicht, die die Nasen- und Mundschleimhaut überzieht, wodurch verhindert wird, dass SARS-CoV-2 an ACE2-Rezeptoren bindet und in Ihre Zellen eindringt

In einer noch nicht veröffentlichten klinischen Studie hatte eine 0,6 %ige PVP-I-Lösung eine Wirksamkeitsrate von etwa 81,5 % bei „nahezu keiner Schleimhautreizung“

Es wurde festgestellt, dass Povidon-Jod-Lösungen SARS-CoV-2 in nur 15 Sekunden inaktivieren und möglicherweise die Übertragung von infektiösem SARS-CoV-2 bei Menschen mit leichtem bis mittelschwerem COVID-19 reduzieren

Zerstäubtes Wasserstoffperoxid, verdünnt mit normaler Kochsalzlösung, plus Lugol-Jod, kann auch bei Verdacht auf eine Atemwegsinfektion verwendet werden; je früher du anfängst, desto besser

Ein einfaches Mund- und Nasenspray könnte als wirksamer Schutzschild gegen COVID-19 fungieren und das Arsenal antiviraler Optionen um ein weiteres Werkzeug erweitern. Die einfache Lösung wurde von Dr. Mostafa Kamal Arefin vom Dhaka Medical College & Hospital in Bangladesch empfohlen und umfasst Polyvinylpyrrolidon oder Povidon-Jod (PVP-I), ein mikrobizides Mittel mit einer viruziden Wirksamkeit von 99,99 %. 1

Arefin schrieb im Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery und empfahl das PVP-I Mund-Nasen-Spray für medizinisches Personal und alle anderen, um COVID-19 vorzubeugen, 2 und wiederholte eine Reihe anderer Studien, die ebenfalls Vorteile gefunden haben Gurgeln, Nasenspülung und Zerstäubung von PVP-I und anderen Verbindungen, einschließlich Lugols Jod, Kochsalzlösung und Wasserstoffperoxid. 3

Wie Oronasalsprays Sie vor COVID-19 schützen können

Das Mund-Nasen-Spray von Arefin besteht aus einer 0,6%igen PVP-I-Lösung, die in einem „einfachen Nasenspray-Gerät“ aufbewahrt wird. Die Spray-Formulierung funktioniert besser als Tropfen, bemerkte er, weil sie es dem Wirkstoff ermöglicht, weiter zu diffundieren und tiefer in die Nase und den Nasopharynx zu gelangen, der der obere Teil des Rachens hinter der Nase ist. Beim Auftragen wirkt das Mund-Nasen-Spray wie eine Schutzschicht auf der Nasen- und Mundschleimhaut.

Wenn Sie SARS-CoV-2 ausgesetzt sind, dringt es normalerweise durch Nase und Mund in Ihren Körper ein und verbleibt dort eine Zeit lang, bevor es sich an ACE2-Rezeptoren bindet und in Zellen eindringt. Sobald sich das Virus in Ihren Zellen befindet, hat es die Möglichkeit, sich zu vermehren.

„Der erste Schritt in der Entwicklung von URTIs [obere Atemwegsinfektionen]“, schreibt Arefin, „ist die Anhaftung und Kolonisierung des respiratorischen Pathogens an der Nasen- und Mundrachenschleimhaut. Unter der Annahme eines nasalen und oralen Eintrags solcher Krankheitserreger bietet die intranasale und intraorale Anwendung von Povidon-Jod eine praktische Maßnahme zu ihrer Verhinderung.“ 4

Durch die Schaffung eines Schutzschildes hilft das Mund-Nasen-Spray zu verhindern, dass SARS-CoV-2 an ACE2-Rezeptoren bindet und in Ihre Zellen eindringt. In einer noch nicht veröffentlichten klinischen Studie erzielten 5 Arefin und Kollegen bei 189 Patienten mit COVID-19 positive Ergebnisse bei der Verwendung von 0,6 % PVP-I Oro-Nasal-Spray. Die 0,6%ige Lösung hatte eine Wirksamkeitsrate von etwa 81,5%, was größer war als die anderer Konzentrationen (0,4% und 0,5%) und „fast keine Schleimhautreizung“ hervorrief. 6

Povidon-Jod inaktiviert SARS-CoV-2

In Ländern wie Japan und Kanada sind PVP-I-Gurgelmittel, Rachensprays und Nasensprays bereits rezeptfrei erhältlich. 7 In Japan ist ein 0,45 % PVP-I-Halsspray zur Vorbeugung von Erkältungen und Halsschmerzen erhältlich, während das Gurgeln mit der Verbindung Teil der nationalen Richtlinien für Atemwege ist. 8

Eine Studie aus dem Jahr 2002, in der Patienten gebeten wurden, über mehrere Monate bis zu zwei Jahren mehr als viermal täglich mit einer PVP-I-Lösung zu gurgeln, ergab, dass die Praxis das Auftreten chronischer Atemwegsinfektionen signifikant reduzierte. 9 In einer Preprint-Studie, die auch für die Verwendung von PVP-I-Nasensprays und Mundspülungen plädierte, um das Gesundheitspersonal zu schützen und Kreuzinfektionen während der COVID-19-Pandemie zu reduzieren, heißt es: 10

„Die antimikrobielle Wirkung von PVP-I tritt ein, nachdem freies Jod (I2) aus dem Polymerkomplex dissoziiert. Einmal in freier Form dringt Jod schnell in Mikroben ein und zerstört Proteine ​​und oxidiert Nukleinsäurestrukturen. Diese Interaktion führt letztendlich zum mikrobiellen Tod.“

PVP-I hat sich in vitro als wirksam gegen Coronaviren erwiesen, die die Epidemie des schweren akuten respiratorischen Syndroms (SARS) von 2002 bis 2003 und die Epidemie des respiratorischen Syndroms im Nahen Osten (MERS) von 2012 bis 2013 verursacht haben. 11

Es wurde auch festgestellt, dass Povidon-Jod-Lösungen SARS-CoV-2 in nur 15 Sekunden 12 inaktivieren und möglicherweise die Übertragung von infektiösem SARS-CoV-2 bei Menschen mit leichtem bis mittelschwerem COVID-19 verringern. 13 In einer anderen Studie zur Nasenspülung bei Hochrisikopatienten mit COVID-19 reduzierte die Verwendung von Nasenspülungen mit Povidon-Jod oder Backpulver das Risiko einer Krankenhauseinweisung um das Achtfache im Vergleich zur nationalen Rate. 14

In einem Brief an den Herausgeber des Journal of Otolaryngology, Head & Neck Surgery, stellten die Forscher weiter fest: 15

„Da sich das Reservoir für die Ausscheidung von SARS-CoV-2 im Nasopharynx und in den Nasen- und Mundhöhlen befindet, kann die Anwendung von viriziden Mitteln auf diesen Oberflächen die Viruslast verringern.

Zahlreiche Studien haben bestätigt, dass Povidon-Jod viele gängige Atemwegsviren, einschließlich SARS-CoV-1, inaktiviert. Povidon-Jod hat auch ein gutes Profil für die Schleimhautverträglichkeit. Daher schlagen wir ein prophylaktisches Behandlungsprotokoll für die Anwendung von topischem Povidon-Jod im oberen Aerodigestivtrakt vor.“

Vorteile und Anwendung von PVP-I Oro-Nasal Spray

Die Verwendung von 0,6 % PVP-I-Oro-Nasal-Spray ist kostengünstig, sicher und wirksam gegen Coronaviren, einschließlich SARS-CoV-2. Es kann sowohl bei gesunden Personen als Schutzmittel als auch bei Menschen mit COVID-19 eingesetzt werden, um die Viruslast und das Potenzial zur Übertragung des Virus auf enge Kontakte zu reduzieren.

Die Nebenwirkungen sind minimal und umfassen Schleimhautreizungen, Zahnverfärbungen und Schilddrüsenfunktionsstörungen. Mindestens eine Studie, die fünf Tage lang viermal täglich sowohl PVP-I-Mundspülungen als auch Gurgelmittel verwendete, fand während der Behandlung eine Erhöhung des Thyreoidea-stimulierenden Hormons, aber die Werte kehrten nach Beendigung der Behandlung auf den Normalwert zurück. 16

Arefin empfiehlt das Spray sowohl für Beschäftigte im Gesundheitswesen als auch für die allgemeine Bevölkerung vor der Teilnahme an öffentlichen Versammlungen oder der Arbeit außerhalb des Hauses und nach dem Kontakt mit einem mutmaßlichen COVID-19-Patienten. Er empfiehlt alle drei bis vier Stunden zwei bis drei Züge in jedes Nasenloch und einen bis drei Züge in den Rachen. Nach jeweils ein bis zwei Wochen Anwendung empfiehlt er eine eintägige Behandlungspause. 17

Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, Nasenspülungen, Gurgeln und Verneblung gegen COVID-19 einzusetzen. Zum Beispiel twitterte Dr. Peter McCullough, ein Internist, Kardiologe und Epidemiologe: „Nasale/orale viruzide Waschungen können prophylaktisch zweimal täglich und bis zu alle 4 Stunden während der frühen Behandlung durchgeführt werden. Reduzieren Sie die Viruslast für weniger schwere Krankheiten.“ 18

Die Front Line COVID-19 Critical Care Working Group (FLCCC) empfiehlt ebenfalls Povidon-Jod als Teil ihres I-Mask+-Protokolls zur Prävention und frühen ambulanten Behandlung von COVID-19. Ein Teil ihres Präventionsprotokolls beinhaltet das zweimal tägliche Gurgeln mit einer 1%igen Povidon/Jod-Lösung, während Jod-Nasenspray oder -Tropfen als eines der Mittel der ersten Wahl in ihrem frühen Behandlungsprotokoll empfohlen werden. Konkret empfehlen sie: 19

„Verwenden Sie 1 % Povidon-Jod-Handelsprodukt gemäß den Anweisungen 2–3 x täglich. Wenn kein 1 %-Produkt verfügbar ist, muss zuerst die allgemein erhältliche 10 %-Lösung verdünnt und alle 4 Stunden 4–5 Tropfen in jedes Nasenloch aufgetragen werden. (Nicht mehr als 5 Tage in der Schwangerschaft.)“

Wichtig ist, dass Povidon-Jod-Lösungen, die als topische Hautdesinfektionsmittel zur Behandlung von Schnitten und Wunden verkauft werden, aufgrund potenziell schädlicher Inhaltsstoffe nicht zum Gurgeln verwendet werden sollten.

https://www.bitchute.com/embed/Rd7cm8JeOYnG/

Wie ich in meinem obigen Interview mit Dr. David Brownstein erläutere, hat er Hunderte von COVID-19-Patienten erfolgreich mit immunstärkenden Strategien wie intravenösem oder vernebeltem Wasserstoffperoxid, Jod, oralen Vitaminen A, C und D und intramuskulärem Ozon behandelt. In einem Fallbericht von 107 bestätigten COVID-19-Patienten, die er behandelte, verwendeten 91 (85 %) zerstäubtes Peroxid, verdünnt mit normaler Kochsalzlösung, plus Lugols Jod. Wie in Brownsteins Artikel erklärt: 20

„Eine Lösung von 250 cc normaler Kochsalzlösung wurde mit 3 cc 3%igem Wasserstoffperoxid gemischt, was eine Endkonzentration von 0,04% Wasserstoffperoxid ergab … Zusätzlich wurde 1 cc Magnesiumchlorid (200 mg/ml) zu den 250 cc Kochsalzlösung hinzugefügt/ Beutel mit Wasserstoffperoxid. (Dies wurde im Büro für die Patienten gemischt.)

Die Patienten wurden angewiesen, 3 ml der Mischung dreimal täglich oder häufiger zu vernebeln, wenn Atemprobleme auftraten. Normalerweise wurde berichtet, dass ein oder zwei Verneblerbehandlungen die Atemprobleme verbesserten … Sie berichteten von keinen Nebenwirkungen. Wir verwenden in seiner Praxis seit über zwei Jahrzehnten vernebelte Kochsalzlösung/Wasserstoffperoxid in dieser Konzentration.

Wasserstoffperoxid wird kontinuierlich im menschlichen Körper produziert, wobei erhebliche Mengen in den Mitochondrien produziert werden. Jede Zelle im Körper ist einem gewissen Maß an Wasserstoffperoxid ausgesetzt. Es ist bekannt, dass die Lunge Wasserstoffperoxid produziert. Zerstäubtes Wasserstoffperoxid hat nachweislich antivirale Aktivitäten. Wasserstoffperoxid kann Lymphozyten aktivieren, von denen bekannt ist, dass sie bei COVID-19 erschöpft sind.“

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie habe ich vernebeltes Peroxid angenommen und viele anekdotische Berichte von Menschen erhalten, die es erfolgreich angewendet haben, sogar in fortgeschritteneren Stadien. Basierend auf den Erfahrungen von Brownstein empfehle ich auch die Zugabe von Jod beim Vernebeln, da es anscheinend noch effektiver wird.

Die richtige Verdünnung ist der Schlüssel zur Sicherheit

Povidon-Jod-Gurgelmittel und Nasensprays sowie zerstäubtes Peroxid, verdünnt mit Kochsalzlösung, mit oder ohne Jod, können von den meisten Menschen sowohl zur Vorbeugung als auch im Falle einer aktiven Infektion sicher verwendet werden, vorausgesetzt, die Substanzen werden richtig verdünnt.

Während zum Beispiel die Verneblung mit 0,1 % bis 3 % Wasserstoffperoxid ziemlich sicher zu sein scheint, wäre es eine sehr ernsthafte Gefahr, Peroxid in höheren Konzentrationen zu verwenden. Peroxid in Lebensmittelqualität kann bis zu einer Konzentration von 35 % erhalten werden, sollte jedoch NIEMALS topisch oder innerlich verwendet werden. Es MUSS verdünnt werden oder es kann zu schweren Verletzungen kommen. Am sichersten ist es, 3 % Peroxid in Lebensmittelqualität zu verwenden und es wie in der untenstehenden Tabelle angegeben zu verdünnen, sodass Sie am Ende eine Lösung von 0,1 % erhalten.

Es ist interessant festzustellen, dass sogar die Vernebelung von normaler Kochsalzlösung eine wirksame Behandlung für akute virale Bronchiolitis sein kann, eine Virusinfektion in den kleinen Atemwegen Ihrer Lunge. 21 Kochsalzlösung gilt zwar als die „inerte“ Substanz in der Lösung – und wird oft als Placebo in Studien verwendet, in denen vernebelte Medikamente bewertet werden – aber sie kann ihre eigenen Vorteile haben.

Ich empfehle die Verwendung von zerstäubtem Peroxid bei Verdacht auf eine Atemwegsinfektion, und je früher Sie damit beginnen, desto besser. Es besteht keine Gefahr, es jeden Tag zu tun, wenn Sie häufig ausgesetzt sind, und es können sogar zusätzliche positive Auswirkungen auftreten, wie z. B. ein schneller Anstieg Ihres Blutsauerstoffspiegels.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dies ein Protokoll ist, das Sie implementieren müssen, BEVOR Sie versuchen, COVID zu behandeln. Da eine frühzeitige Behandlung, idealerweise am ersten Tag, von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie den Vernebler und die Materialien bereits einsatzbereit in Ihrem Haus haben. Ich würde die Verwendung eines batteriebetriebenen Handverneblers vermeiden und mich lieber für ein Gerät entscheiden, das Sie an die Wand anschließen.

Sie können sie bei eBay oder Amazon finden, aber stellen Sie sicher, dass sie eine Gesichtsmaske und nicht nur ein Mundstück haben, da Sie den Nebel zusätzlich zu Ihrer Lunge in Ihre Nase geben möchten, da sich dort viele der Viren festsetzen und wenn Sie nur ein Mundstück verwenden Sie werden diese Viruspartikel nicht erreichen. Dies ist ein Beispiel für einen , der in die Wand gesteckt wird und eine Gesichtsmaske hat.

