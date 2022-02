UNCATEGORIZED haunebu7 21:37

Der Violette Strahl wurde ursprünglich von dem berühmten Wissenschaftler Nikola Tesla entwickelt. Die violette Strahlentechnologie der Teslaspule erzeugt Ozon, das in die Haut eindringt und als Desinfektionsmittel in den Körperzellen wirken kann. Untersuchungen haben ergeben, dass Ozon CoVid19 in den Zellen abtötet. Eine Art leichtes Desinfektionsmittel.

Tesla experimentierte in den späten 1800er und frühen 1900er Jahren erfolgreich mit Ozon zu Krankheit und Verjüngung. In den 20er und 30er Jahren wurde die Sauerstoff-Zonen-Therapie in Krankenhäusern, Kliniken und Sanatorien eingesetzt.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen Pharmaunternehmen, alle Elektrotherapien herabzusetzen, als die medikamentenorientierte Medizin unter dem Flexner-Bericht aufkam, der alles verbot, an medizinischen Fakultäten außer der tödlichen Allopathie gelehrt zu werden.

Tesla hatte die Vermutung, dass, da seine Hochspannungsströme harmlos in den Körper geleitet werden könnten: „Diese Ströme könnten sich für elektrotherapeutische Zwecke eignen.“ Er experimentierte an sich selbst. Als Tesla auf offener Straße von einem New Yorker Taxi angefahren wurde, lieferte er sich nicht zu den Ärzten, sondern schleppte sich in sein Hotelzimmer, wo er sich in Abgeschiedenheit und mit Hilfe seiner eigenen Elektrotherapie von seinen Knochenbrüchen erholte und Prellungen.

Er hat sich die Elektrotherapie nie patentieren lassen, aber 1891 begann er, seine Beobachtungen in Fachzeitschriften zu veröffentlichen, und sieben Jahre später hält Tesla eine Rede vor der American Electro-Therapeutic Association, in der er mit Zeichnungen den Violet Ray-Apparat beschreibt, den er zu diesem Zweck erfunden hat. die eine Tesla-Spule enthielt.

The Violet Ray wurde schließlich von einem falschen Arzt namens Abraham Flexner verboten, der von den Rockefellers & Carnegies beauftragt wurde. In seinem Flexner-Bericht von 1910 wurden die Voraussetzungen für Pharmazeutika und Allopathie mit vielen alternativen Heilmethoden geschaffen, die als „Quack“ galten, wodurch die AMA-Zertifizierung von Schulen entfernt wurde, die diese Therapien lehrten, und die Ärzte, die sie anwendeten, zerstörten. Die USA sind das einzige Land der Welt, in dem Ozontherapie und Elektrotherapie „verboten“ sind.

Ein Patent wurde vor wenigen Tagen erstellt. Healight hat das Potenzial, alle Virusinfektionen zu heilen. Niemand wird bald große Pharma-Impfstoffe brauchen.