UNCATEGORIZED haunebu7 14:34

( Natural News ) Die Wirksamkeit von Ivermectin wurde zwischen Mai und Oktober 2021 in zwanzig malaysischen Krankenhäusern und Quarantänezentren untersucht. Die offene, randomisierte klinische Studie trug den Titel „ Efficacy of Ivermectin Treatment on Disease Progression Among Adults with Mild to Moderate COVID-19“. und Komorbiditäten, die randomisierte klinische I-TECH-Studie. Die Studie testete eine fünftägige Behandlung mit Ivermectin an hospitalisierten Covid-Patienten ab 50 Jahren mit leichter bis mittelschwerer Erkrankung und vorbestehenden Komorbiditäten. Die Placebo-Gruppe erhielt grundlegende Behandlungsstandards, die keine Nutrazeutika oder antivirale Behandlungen beinhalteten. Der Behandlungsstandard in dieser Studie umfasste lediglich die Behandlung der Symptome und die Überwachung auf Anzeichen einer frühen Verschlechterung, einschließlich Labortests und Bildgebung des Brustkorbs. Die Ivermectin-Gruppe hingegen erhielt 0,4 mg/kg Ivermectin über einen Zeitraum von fünf Tagen in Verbindung mit denselben grundlegenden Behandlungsstandards .

CNN führt die Öffentlichkeit in Bezug auf die Ivermectin-Studie in die Irre und beschönigt die wichtigsten Kennzahlen

Von 241 Patienten, die Ivermectin einnahmen, erlitten insgesamt 52 während ihres Krankenhausaufenthalts einen schweren Krankheitsverlauf. In der Placebogruppe entwickelten 43 Patienten eine schwere Erkrankung. Ana Cabrera von CNN nutzte dieses Detail, um öffentlich zu behaupten, dass „Ivermectin schwere Erkrankungen durch Covid-19 nicht wirksamer verhindert als ein Placebo“. Ihre Aussage könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Tatsächlich schnitten die 241 Patienten, die mit einer fünftägigen Behandlung mit Ivermectin behandelt wurden, in den beiden wichtigsten Kennzahlen besser ab als die 249 Patienten in der Placebogruppe: Verschreibung eines Beatmungsgeräts und Tod.

Insgesamt vier Patienten in der Ivermectin-Gruppe wurden auf mechanische Beatmung umgestellt; in der Placebogruppe wurden 10 der Patienten auf eine mechanische Beatmung umgestellt. Insgesamt drei Patienten in der Ivermectin-Gruppe starben während des Studienzeitraums, während insgesamt 10 Patienten in der Placebo-Gruppe starben.

In dieser kleinen Studie half Ivermectin, etwa SIEBEN Leben zu retten. Wenn dieses mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Medikament der Placebogruppe verabreicht worden wäre, wären (den Daten zufolge) weitere sieben Leben gerettet worden. Ivermectin reduzierte eindeutig die schlimmsten Ergebnisse (Beatmung und Todesfälle), also warum haben CNN und andere Neinsager die Studie verunglimpft? Es ist, als ob die Unternehmensmedien wirklich glauben, dass niemand etwas tun kann, um ihre Situation zu verbessern. Es ist, als ob CNN nicht an die Wissenschaft von immunmodulierenden Medikamenten, Virostatika oder Phytochemikalien glaubt. Die Öffentlichkeit wird einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass jeder hilflos ist, dass ihr Immunsystem unfähig ist und Krankenhäuser nur existieren, um einen gewissen Verfall und Tod zu ermöglichen.

Neinsager behaupteten, Ivermectin habe keinen Einfluss auf primäre Endpunkte wie den Sauerstoffverbrauch . Sauerstoff wird jedoch in der Regel frühzeitig als Teil eines Standardprotokolls zur Behandlung schwerer Erkrankungen bei adipösen Patienten mit Komorbiditäten eingesetzt. Die Patienten erhalten oft einen Tag nach ihrem Krankenhausaufenthalt Sauerstoff, bevor die fünftägige Ivermectin-Kur verabreicht wird. Die primären Endpunkte, auf die man sich konzentrieren sollte, sind: Verwendung von Beatmungsgeräten und Tod.

CNN gilt als der größte Verbreiter von Covid-19-Fehlinformationen

Die Studie mit geringer Leistung umfasste eine sehr kleine Kohorte von Personen, sodass sich die statistische Signifikanz für die unterschiedlichen Beatmungs- und Todesraten zwischen den beiden Gruppen als P-Wert von 0,19 bzw. 0,09 herausstellt und „statistisch NICHT signifikant ist .“ Die Zahl der geretteten Leben in diesem kleinen Pool erreicht nicht die P<0,05-Kriterien für statistische Signifikanz.

Aufgrund der unzureichenden Aussagekraft dieser Studie ist der P-Standard von 0,05 jedoch statistisch irrelevant, da er das Risiko gegenüber dem Nutzen nicht berücksichtigt. Ein AP-Wert von 0,09 bedeutet, dass die Wirkung von Ivermectin auf das Outcome der Patienten mit einer Wahrscheinlichkeit von 91 % zuverlässig und NICHT zufällig war. Da das Medikament sehr geringe Nebenwirkungen aufwies, das Sterberisiko nachweislich um 70 % reduzierte und seine Wirkung zu 91 % zuverlässig Leben retten konnte, beweist diese Studie, dass Ivermectin bei frühzeitigem Einsatz in der Krankenhausbehandlung noch viel mehr Leben retten kann Protokolle.

Seine Wirkung könnte noch größer sein, wenn es mit liposomalem Vitamin C und Vitamin D zusammen mit anderen immunmodulierenden Nährstoffen kombiniert würde. Wie diese Studie zeigt, kann Ivermectin Leben retten, selbst wenn der Patient mit schweren Komorbiditäten ins Krankenhaus eingeliefert wird und ihm ein antivirales, nutrazeutisches Behandlungsprotokoll mit vollem Spektrum verweigert wird!

Aufgrund ihrer beharrlichen Leugnung der evidenzbasierten Wissenschaft zu Ivermectin gilt CNN als größter Verbreiter von Covid-19-Fehlinformationen. Da die Organisation zögert, eine einzige Behandlung zu empfehlen, die funktioniert, ist sie daher „wissenschaftsfeindlich“ und macht sich mitschuldig an Menschenrechtsverletzungen.

Weitere Daten finden Sie unter C19Ivermectin.com .

Zu den Quellen gehören:

Igorchudov.substack.com

https://www.naturalnews.com/2022-02-22-study-ivermectin-effective-but-cnn-claims-opposite.html