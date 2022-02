UNCATEGORIZED haunebu7 21:22

Jetzt kommt so überall die Wahrheit heraus in Bezug auf „Staaten“ , bald wahrscheinlich auch „Firmen“, die sich als Staaten deklarieren etc… da könnte es für uns alle noch Einiges an Überraschungen geben… Falls jemand Zeit hat, this Zeilen zu übersetzen, wäre das super…. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat erklärt, dass die Ukraine seit 1991 keine Grenzregistrierung beantragt hat, der Staat Ukraine also nicht existiert. Und wir wissen es nicht!!!

07.04.2014 UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat eine verblüffende Erklärung abgegeben, deren Verbreitung in ukrainischen Medien und im Internet verboten ist. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern wurde auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrates diskutiert. Daraus wurde folgender Schluss gezogen:

Die Ukraine hat ihre Grenzen seit dem 25.12.1991 nicht registriert. Die UNO hat die Grenzen der Ukraine nicht als souveränen Staat registriert. Daher ist davon auszugehen, dass Russland keine Rechtsverletzungen in Bezug auf die Ukraine begeht.

Nach dem GUS-Vertrag ist das Territorium der Ukraine ein Verwaltungsbezirk der UdSSR. Daher kann niemand für Separatismus und die gewaltsame Änderung der Grenzen der Ukraine verantwortlich gemacht werden. Nach internationalem Recht hat das Land einfach keine offiziell anerkannten Grenzen.

Um dieses Problem zu lösen, muss die Ukraine die Grenzziehung zu den Nachbarländern abschließen und die Zustimmung der Nachbarländer, einschließlich Russlands, zu ihrer gemeinsamen Grenze einholen. Es ist erforderlich, alles zu dokumentieren und Verträge mit allen Nachbarstaaten zu unterzeichnen.

Die Europäische Union hat der Ukraine ihre Unterstützung in dieser wichtigen Frage zugesagt und beschlossen, ihr jegliche technische Hilfe zu leisten. Aber wird Russland einen Grenzvertrag mit der Ukraine unterzeichnen? Nein natürlich nicht. Da Russland der Rechtsnachfolger der UdSSR ist (dies wird durch die Entscheidungen internationaler Gerichte über Eigentumsstreitigkeiten zwischen der ehemaligen UdSSR und dem Ausland bestätigt), gehören die Ländereien, auf denen sich die Ukraine, Weißrussland und Noworossija befinden, zu Russland, und niemand hat die Recht, ohne die Zustimmung Russlands über dieses Gebiet zu verfügen.

Im Grunde muss Russland jetzt nur noch erklären, dass dieses Gebiet russisch ist und dass alles, was in diesem Gebiet passiert, eine interne Angelegenheit Russlands ist.

Jede Einmischung wird als Maßnahme gegen Russland gewertet. Auf dieser Grundlage können sie die Wahlen vom 25. Mai 2014 annullieren und tun, was das Volk will!

Gemäß dem Budapester Memorandum und anderen Vereinbarungen hat die Ukraine keine Grenzen. Der Staat Ukraine existiert nicht (und hat nie existiert!).