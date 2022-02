UNCATEGORIZED haunebu7 19:06

Die Deagle-Partner, die der Seite Daten zur Verfügung stellen sind (offiziell):

National Security Agency

North Atlantic Treaty Organization (NATO – OTAN)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECDOSCE)

Russian Defense Procurement Agency

Stratfor (George Friedman)

The World Bank

United Nations (UN)

Die Zahlen für Deutschland schauen dabei alles andere als rosig aus. Bis 2025 soll seine Einwohnerzahl statt 81 Millionen nur noch 28 Millionen betragen, ein Rückgang von über 65%! Ein Rückgang um weitere 3 Millionen im Vergleich zu den Prognosen vom Vorjahr. Aber es soll nicht nur Deutschland hart treffen. Es gibt nahezu kein europäisches Land, in dem seine Bevölkerung nicht drastisch schrumpfen soll! Schauen wir uns nachfolgend Rückgangs-Prognosen für einige andere Länder daher kurz an (Zahlen können leicht auf- oder abgerundet sein):

Frankreich: von 67 Mio auf 39 Mio – Minus 41,8%

Spanien: von 49 Mio auf 28 Mio – Minus 42,8%

Italien: von 62 Mio auf 44 Mio – Minus 29%

Großbritannien: von 66 Mio auf 15 Mio – Minus 77,3%

Irland: von 5 Mio auf 1,3 Mio – Minus 74%

Luxemburg: von 594 Tsd auf 199 Tsd – Minus 66,5%

Österreich: von 8,8 Mio auf 6,2 Mio – Minus 29,5%

Schweiz: von 8,2 Mio auf 5,3 Mio – Minus 35,3%

Schweden: von 10 Mio auf 7,2 Mio – Minus 28%

Norwegen: von 5,3 Mio auf 3,8 Mio – Minus 28,3%

Dänemark: von 5,6 Mio auf 3,8 Mio – Minus 32,1%

Island: von 340 Tsd auf 196 Tsd – Minus 42,3%

Die Bevölkerungszahl von Finnland soll mysteriöserweise nur einen leichten Rückgang von 5,5 Mio auf 5,3 Mio verzeichnen. Im Vergleich zu den anderen nordischen Ländern rätselhaft.

Niederlandes Bevölkerungszahl von 17 Mio soll überraschenderweise unverändert bleiben. Auch in den ganzen Ostblock- und Balkanstaaten sollen kaum bis eher geringere Rückgänge zu verzeichnen sein:

Polen: von 38 Mio auf 33 Mio – Minus 13,1%

Tschechien: von 11 Mio auf 9,9 Mio – Minus 10%

Slowakei: von 5,4 Mio auf 5,1 Mio – Minus 5,5%

Slowenien: von 2 Mio auf 1,7 Mio – Minus 15%

Serbien: von 7,1 Mio auf 6 Mio – Minus 15,5%

Kroatien: von 4,3 Mio auf 3,8 Mio – Minus 11,6%

Mazedonien: von 2,1 Mio auf 1,9 Mio – Minus 9,5%

Bulgarien: von 7,1 Mio auf 6,1 Mio – Minus 14,1%

Rumänien: von 22 Mio auf 21 Mio – Minus 4,5%

Ungarn: von 9,9 Mio 9,4 Mio – Minus 5%

Russland soll unverändert bleiben, während die Ukraine einen Rückgang von rund 27,3% verbuchen soll.

Israel: von 8,3 Mio auf 4 Mio – Minus 51,8%

Die Prognosen für die USA verzeichnen einen Rückgang um satte 69,4%! Dort soll bis 2025 die Bevölkerungszahl von aktuell 327 Mio auf 100 Mio herabsinken. Dabei haben sich die Zahlen hier verbessert. Die Prognosen von 2017 verzeichneten nämlich sogar eine Reduktion auf 54 Mio Einwohner und entsprachen noch einem Rückgang von über 83%. Kanadas Bevölkerung soll bis 2025 immerhin um 10 Mio zurückgehen, von 36 Mio auf 26 Mio (Minus 27,7%).

https://connectiv.events/neue-zahlen-der-deagel-liste-deutschlands-bevoelkerung-schrumpft-auf-ein-drittel/

