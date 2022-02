UNCATEGORIZED haunebu7 17:46

Unfassbar: Die Medienaufsichtsbehörde KommAustria leitet ein Verfahren gegen die beiden Sender AUF1 und RTV ein. Grund dafür soll die Corona-Berichterstattung der beiden Medien sein. Es entsteht der Eindruck, dass regierungskritische Medien vernichtet werden sollen – und zwar nicht in irgendeinem “Schurkenstaat”, sondern in Österreich. AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet bekundete bereits, sich von den Zensur-Bestrebungen nicht einschüchtern lassen zu wollen.

Von null auf hundert in neun Monaten

Der junge Sender AUF1 ist eine Erfolgsgeschichte: Erst im Vorjahr gegründet, werden seine Videos häufig hunderttausende Male gesehen. Mit mehr als 190.000 Telegram-Abonnenten ist der AUF1-Kanal dort einer der wichtigsten Nachrichtenquellen. Regelmäßig traten hochkarätige Personen aus Medizin und Wissenschaft in den Formaten auf. Wichtige Lagebestimmungen und Sondersendungen treffen den Nerv der Zeit: Häufig waren politische Prognosen und Einschätzungen dem Mainstream um Nasenlängen voraus.

Zuletzt folgte eine vielbeachtete Doku, in der Gesundheitspersonal beunruhigende und in Systemmedien verschwiegene Wahrheiten ans Licht und das Corona-Narrativ damit in Bedrängnis brachte. Beliebt sind auch Berichte von regierungskritischen Protesten, die im Gegensatz zum Mainstream nicht einseitig verdammt, sondern durch ausgewogene Berichterstattung wohlwollend begleitet werden. Der Senkrecht-Start führte zuletzt zu einer Vereinbarung mit dem Regionalsender RTV, der seit 10. Februar täglich um 19:30 Uhr die AUF1-Nachrichten im terrestrischen Fernsehen an hunderttausende Haushalte in Oberösterreich ausstrahlt.

Medien-Sittenwächter heulen auf

Dieser nächste Schritt ist nun offenbar zu viel für die Sittenwächter der TV-Landschaft. Die Aufsichtsbehörde KommAustria wirft just diesen beiden Sendern nun plötzlich vor, gegen das “Audiovisuelle Mediendienst-Gesetz” (AMD-G) zu verstoßen. Es soll dabei um

https://www.wochenblick.at/medien/anschlag-auf-pressefreiheit-medien-behoerde-will-kritische-sender-auf1-rtv-zerschlagen/