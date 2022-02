UNCATEGORIZED haunebu7 18:01

Ich habe gerade in der Botschaft der russischen Föderation in Wien angerufen. Die Dame war außerordentlich nett. Ich habe mich für Nehammer, Schallenberg und den Rest unserer peinlichen Politiker in Österreich entschuldigt.

Auch habe ich ihr erklärt, dass mir klar ist, dass sie nur als Angestellte das Telefonat entgegennimmt und ich mich nicht direkt beim Botschafter für unsere dummen Politiker entschuldigen kann, es mir aber egal sei, weil ich mich sowieso bei allen Russen dafür entschuldigen möchte. Auch habe ich ihr erklärt, dass der Schas (is mir raus gerutscht), nur die Eu und die Politik betrifft, die Bevölkerung zum größten Teil nichts davon hält und wir uns größtenteils für diese Politiker zutiefst schämen!

Sie wirkte richtig erleichtert, hat sich tausend mal bedankt und gesagt, sie wird das auf jeden Fall weiter leiten und freut sich sehr, dass ich mir die Zeit dazu genommen habe.

Ich war sehr nervös, bin jetzt aber erleichtert es erledigt zu haben.

Es tut nicht weh und hilft vlt etwas, Österreich ein bissl aus dem was kommen soll raus zu halten. Ruft an 017121229 , schreibt mails (info.austria@mid.ru) oder schreibt Briefe!