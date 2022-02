UNCATEGORIZED haunebu7 11:42

Das Leben der Menschen in der Ukraine

Für alle, die das Thema nicht kennen, muss ich zunächst auf Onischenkos erste Antwort eingehen, denn er sagt, dass sich das Leben der Menschen in der Ukraine nach dem Maidan massiv verschlechtert hat. Ich habe in schon vor einiger Zeit in einem Artikel über die Verarmung der Ukraine nach dem Maidan berichtet, den Artikel finden Sie hier.

Daher willich jetzt nur ein paar Zahlen nennen, die Details finden Sie in dem verlinkten Artikel. Seit dem Maidan hat sich das BIP der Ukraine von 183 Mrd. USD im Jahr 2013 auf 93 Mrd. USD im Jahr 2016 halbiert. Die Regierung gibt daran der „russischen Aggression“ die Schuld, jedoch ist das Problem hausgemacht und hat nichts mit der angeblichen „russischen Aggression“ zu tun. Die anti-russische Regierung hat es sich zum Ziel gemacht, die Wirtschaftsverbindungen mit Russland zu beenden und daher kommt auch der Einbruch des BIP, denn vor dem Maidan machte der Außenhandel mit Russland und anderen Staaten der eurasischen Wirtschaftsunion knapp 50% aus. Und um diese 50% ist das BIP nach dem Maidan gefallen.

Die ohnehin geringen Löhne sind seit dem Maidan um ca. 50% gefallen, während der IWF immer neue soziale Einschnitte fordert. Die Subventionierung der Wohnnebenkosten, also Gas, Wasser, Strom und Heizung, wurde vom IWF verboten. Bei Löhnen von 100-150 Dollar pro Monat müssen die Menschen nun die gleichen Tarife bezahlen, wie in Deutschland zum Beispiel. Da reicht es hinterher oft nicht mal mehr für Lebensmittel. Viele Menschen müssen sich im Winter also fragen, ob sie essen oder heizen wollen.

Herr Onischenko erwähnt, dass man vor dem Maidan fünf ukrainische Griwna für einen Dollar bezahlen musste, heute sind es ca. 30 Griwna für einen Dollar. Das bedeutet, dass importierte Waren entsprechend teurer geworden sind, die Preise für alles, was aus dem Ausland kommt, haben sich versechsfacht.

Das gilt – wie erwähnt – auch für die Wohnnebenkosten, also Strom, Heizung und Wasser, was in dem Interview später noch ein sehr interessantes Thema sein wird, wenn es darum geht, wie genau sich Joe Biden – laut Onischenko – in der Ukraine um 1,5 Milliarden in zwei Jahren bereichert hat.

Nach dem Maidan haben etwa 10 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Aus dem Osten des Landes sind zwischen zwei und drei Millionen Menschen wegen des Krieges nach Russland geflohen, aus dem Westen der Ukraine haben Millionen Ukrainer das Land vor allem in Richtung Polen verlassen, wo sie sich als Tagelöhner verdingen, weil sie in der Ukraine nicht genug zum Leben verdienen können.

Finanzierung des Maidan

In meinem Buch über die Ukraine-Krise habe ich dem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem ich darauf hingewiesen habe, dass ein solches Großereignis niemals das Ergebnis eines spontanen Protestes sein kann. Jeder, der mal ein Straßenfest für nur 100 Menschen organisiert hat, weiß, was schon das für ein Aufwand ist. Beim Maidan aber waren tausende Menschen für drei Monate auf der Straße. Es gab Zelte, Suppenküchen, Bühnen, Veranstaltungstechnik und vieles mehr. All das will geplant und bezahlt sein.

