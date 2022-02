UNCATEGORIZED haunebu7 10:30

Über eintausend wissenschaftliche Studien beweisen, dass die COVID-19-Impfstoffe gefährlich sind, und alle, die diese Agenda vorantreiben, begehen das strafbare Verbrechen des groben Fehlverhaltens in öffentlichen Ämtern

Etwas mehr als 12 Monate nach dem Einsatz der experimentellen Impfstoffe für den COVID-19-Notfalleinsatz, tausende wissenschaftliche Studien und Berichte über Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Mordes aufgrund der illegalen, unrechtmäßigen Verwendung biochemischer Gifte bei Polizeikräften im ganzen Land bestätigen einen Angriff auf eine ahnungslose britische Bevölkerung. Unwiderlegbare Wissenschaft zeigt, dass der COVID-19-Impfstoff nicht sicher und nicht wirksam bei der Begrenzung der Übertragung oder Infektion durch die SARS-CoV-2-Erreger des Coronavirus ist.

Die „sichere und wirksame“ falsche Propaganda, die von Beamten verbreitet wird, die diesen Impfstoff jetzt weiter vorantreiben, ist eine klare Pflichtverletzung. Ein Träger eines öffentlichen Amtes unterliegt und ist sich dessen bewusst, Tod oder schwere Körperverletzung zu verhindern, die nur aufgrund der Aufgaben des öffentlichen Amtes eintreten.

Viele haben diese Pflicht verletzt und riskieren damit leichtfertig den Tod oder schwere Verletzungen, indem sie ungeachtet der inzwischen bestätigten Gefahren im Zusammenhang mit COVID-19-Injektionen weitermachen. Einige dieser Risiken sind Blutgerinnung, Myokarditis, Perikarditis, Thrombose, Thrombozytopenie, Anaphylaxie, Bell-Lähmung, Guillain-Barre, Krebs einschließlich Todesfälle usw.

All dies wird in den folgenden von Wissenschaft und Regierung gesammelten Daten der britischen Gesundheits- und Sicherheitsbehörde zu COVID 19 in Bezug auf Impfschäden bestätigt.

Zerebrale Venenthrombose nach COVID-19-Impfung in Großbritannien: eine multizentrische Kohortenstudie: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01608-1/ Impfinduzierte immunthrombotische Thrombozytopenie mit disseminierter intravasaler Gerinnung und Tod nach ChAdOx1 nCoV-19-Impfung: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052305721003414 Tödliche Hirnblutung nach COVID-19-Impfung: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33928772/ Myokarditis nach mRNA-Impfung gegen SARS-CoV-2, eine Fallserie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666602221000409 Drei Fälle von akuter venöser Thromboembolie bei Frauen nach Impfung gegen COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213333X21003929 Akute Thrombose des Koronarbaums nach Impfung gegen COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1936879821003988 US-Fallberichte zu zerebraler Sinusvenenthrombose mit Thrombozytopenie nach Impfung mit Ad26.COV2.S (gegen Covid-19), 2. März bis 21. April 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/ Pfortaderthrombose im Zusammenhang mit ChAdOx1 nCov-19-Impfstoff: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00197-7/ Behandlung von zerebraler und splanchnischer Venenthrombose in Verbindung mit Thrombozytopenie bei Patienten, die zuvor mit Vaxzevria (AstraZeneca) geimpft wurden: Positionserklärung der italienischen Gesellschaft für das Studium der Hämostase und Thrombose (SISET): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov /33871350/ Impfinduzierte immun-immunthrombotische Thrombozytopenie und zerebrale venöse Sinusthrombose nach Impfung mit COVID-19; eine systematische Übersicht: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X21003014 Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381 Covid-19-Impfstoff-induzierte Thrombose und Thrombozytopenie: ein Kommentar zu einem wichtigen und praktischen klinischen Dilemma: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033062021000505 Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom im Zusammenhang mit COVID-19-Virusvektorimpfstoffen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0953620521001904 COVID-19-Impfstoff-induzierte immunimmunthrombotische Thrombozytopenie: eine neu auftretende Ursache für Splanchnikus-Venenthrombose: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665268121000557 Die Rolle von Blutplättchen bei COVID-19-assoziierter Koagulopathie und impfstoffinduzierter immunthrombotischer Immunthrombozytopenie (covid): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821000967 Wurzeln der Autoimmunität thrombotischer Ereignisse nach COVID-19-Impfung: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568997221002160 Zerebrale venöse Sinusthrombose nach Impfung: Erfahrungen aus dem Vereinigten Königreich: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01788-8/fulltext Durch SARS-CoV-2-Impfstoff induzierte thrombotische Immunthrombozytopenie: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315 Myokarditis nach Immunisierung mit COVID-19-mRNA-Impfstoffen bei Angehörigen des US-Militärs. Dieser Artikel berichtet, dass bei „23 männlichen Patienten, darunter 22 zuvor gesunde Militärangehörige, Myokarditis innerhalb von 4 Tagen nach Erhalt des Impfstoffs festgestellt wurde“: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601 Thrombose und Thrombozytopenie nach Impfung mit ChAdOx1 nCoV-19: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882?query=recirc_curatedRelated_article Assoziation von Myokarditis mit dem BNT162b2-Messenger-RNA-COVID-19-Impfstoff in einer Fallserie von Kindern: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/ Thrombotische Thrombozytopenie nach Impfung mit ChAdOx1 nCov-19: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=recirc_curatedRelated_article Obduktionsbefunde bei impfstoffinduzierter thrombotischer Thrombozytopenie (covid-19): https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075 Thrombozytopenie, einschließlich Immunthrombozytopenie nach Erhalt von COVID-19-mRNA-Impfstoffen, gemeldet an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21005247 Akute symptomatische Myokarditis bei sieben Jugendlichen nach Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfung: https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/06/04/peds.2021-052478 Aphasie sieben Tage nach der zweiten Dosis eines mRNA-basierten SARS-CoV-2-Impfstoffs. Das Gehirn-MRT zeigte bei einem 52-jährigen Mann eine intrazerebrale Blutung (ICBH) im linken Schläfenlappen. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589238X21000292#f0005 Vergleich von impfstoffinduzierten thrombotischen Episoden zwischen ChAdOx1 nCoV-19- und Ad26.COV.2.S-Impfstoffen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000895 Hypothese hinter den sehr seltenen Thrombosefällen mit Thrombozytopenie-Syndrom nach SARS-CoV-2-Impfung: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049384821003315 Blutgerinnsel und Blutungsepisoden nach BNT162b2- und ChAdOx1-nCoV-19-Impfung: Analyse europäischer Daten: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121000937 Zerebrale Venenthrombose nach BNT162b2 mRNA SARS-CoV-2-Impfstoff: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052305721003098 Primäre Nebenniereninsuffizienz in Verbindung mit thrombotischer Immunthrombozytopenie, induziert durch den Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19-Impfstoff (VITT): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002363

weiter: https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/