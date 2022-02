UNCATEGORIZED haunebu7 20:18

Seit Monaten sind wir Ungespritzten heftigen Beschuldigungen ausgesetzt. Man solle uns die Gesundheitsfürsorge streichen, Krankenhausaufenthalte sollten wir selber bezahlen, forderten Corona-Psychotiker zu oft. Jetzt aber sind es Gespritzte, die nun zunehmend feststellen, dass sie schlimme Begleiterscheinungen durchleiden. Impf-AIDS: Ihr Immunsystem ist am Ende und so sind sie es, die letztlich zum Kostenfaktor für unser Gesundheitssystem werden. Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld?

Wie bei Schutzgeld-Erpressung: Einverständnis unter Zwang

Manche Gespritzte bezeichnen sich zwar als “Team Wissenschaft”, haben sich aber nie mit neutralen wissenschaftlichen Ergebnissen auseinandergesetzt. Sonst wüssten sie, dass die Wahrscheinlichkeit schwer an Corona zu erkranken für die allermeisten Menschen bei weit unter 1% liegt. Wer das nicht glaubt, kann sein persönliches Risiko für einen schweren Corona-Verlauf übrigens im Covid-Rechner der Oxford-Universität ermitteln. Er wird in Großbritannien offiziell im Auftrag der Regierung im Gesundheitssystem eingesetzt. In Österreich ist man von einem derartigen Realismus weit entfernt. Ebenso verhält es sich mit den gefährlichen Folgen der experimentellen Corona-Spritzen. Obwohl die mRNA- und Vektor-Spritzen auch am Menschen wissenschaftlich belegte, schreckliche Folgen haben, halten Politik, Medien und Corona-Psychotiker weiter am Menschheits-Experiment fest. Mittels “Impf-Pflicht” sollen wir unter Zwang unser “Einverständnis” geben und uns spritzen lassen. Diese Rechtsansicht erinnert ein wenig an jene von Schutzgelderpressern: Auch sie lassen einem oftmals die Wahl, ob man eine hohe Geldforderung bezahlt oder körperliches Leid erfährt. Dabei zeigt sich mittlerweile, dass die Spritzen nicht nur häufig zu gefährlichen Thrombosen und Herzmuskelentzündungen sondern auch zu einer Immunschwäche führen.

“Schlummernde” Krankheiten brechen aus

Seit Monaten zeigt sich, dass die Corona-Spritzen bei vielen Menschen zum Ausbrechen “schlummernder” Krankheiten führen: Gürtelrose, Pfeiffersches Drüsenfieber aber auch Krebs scheinen so regelrecht zu explodieren. Aus den USA zeigen geleakte Gesundheitsdaten des Militärs bereits, wie verheerend die Folgen der gespritzten Armee-Angehörigen sind. So stiegen Herzerkrankungen um rund 300% an, Bluthochdruck überhaupt um über 2.000%. Weibliche Unfruchtbarkeit nahm um fast 500% zu, Krebserkrankungen wurden verdreifacht und neurologische Erkrankungen gar verzehnfacht. Was hinter diesen gigantischen Zahlen schreckliche, menschliche Leidensgeschichten stehen, ist kaum vorstellbar. Menschen aller Altersgruppen erhalten nun zunehmend solche fatalen Diagnosen, oft ohne Aussicht auf Besserung.

Übersterblichkeit explodiert erst seit Corona-Spritzen

Darüber hinaus kommt für immer mehr Menschen ohnehin jede medizinische Hilfe zu spät: International zeigt sich seit dem Beginn des großen Impf-Experiments eine zunehmende und nicht zu übersehende Übersterblichkeit. Auf Corona ist diese übrigens nicht zurückzuführen, denn noch im “Corona-Jahr” 2020 konnte keine Übersterblichkeit ermittelt werden. Die Exzess-Mortalität zeigte sich vor allem bei jungen Menschen und nahm etwa mit dem Einsetzen der Kinderimpfungen bei den 10 bis 14-Jährigen um satte 62% zu, wie Wochenblick berichtete. In Österreich gab es im Genspritz-Jahr 2021 insgesamt eine Übersterblichkeit von satten 9%.

Impf-AIDS als Ursache für Krankheitsexplosion vermutet

Eine Erklärung für all diese Folgen lieferte nun unlängst Prof. Stephan Becker in der aufrüttelnden AUF1-Dokumentation “Zeugen der Wahrheit” von Elsa Mittmannsgruber. Die vielseitigen Krankheitserscheinungen seien demnach vor allem auf eines zurückzuführen: Die Schädigung des Immunsystems. Und diese hat bereits einen Namen: V-AIDS, bzw. Impf-AIDS. Lange schon warnten Experten wie Professor Sucharit Bhakdi oder DDr. Martin Haditsch davor: Das durch die Gen-Spritzen gebildete Spike-Protein wirke hoch toxisch und zerstöre letztlich das menschliche Immunsystem. Nun schließen sich immer mehr Wissenschafter und Mediziner dieser Ansicht an. Und zunehmend durchleiden Menschen diese schreckliche Erkenntnis am eigenen Körper, wie etwa eine 41-jährige Niederösterreicherin, die nach der Genspritze ein Martyium durchlebt. Sie landete mit einem anaphylaktischen Schock auf der Intensivstation und musste aufgrund verschiedenster Erkrankungen in nur sechs Monaten gleich 43 Mal zum Arzt, wie Wochenblick berichtete.

Jeder kennt jemanden, der schlimme Impf-Folgen hat

